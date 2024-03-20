Видео ⟩ "Я никому не мешаю!" Торговку цветами в Риге регулярно штрафуют за парковку микроавтобуса

По правилам, на месте для торговли на улице Айзаулес можно стоять не более пяти минут. На другой стороне улицы это и вовсе запрещено. Джина не отрицает, что нарушает правила дорожного движения, поскольку оставляет микроавтобус прямо возле своего рабочего места - столика, где продает цветы.

Она также запечатлела контакт с полицейскими. Джина отмечает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов сговорчивы, а другие вообще не проявляют интереса.

"Я никому не мешаю. Все время нахожусь рядом со своей машиной и всегда могу отъехать в сторону, если понадобится", - говорит Джина. Она предлагает дополнить дорожный знак исключениями для торговцев и посетителей кладбища.

В Департаменте мобильности Рижской думы заявляют, что дорожные знаки менять не будут, поскольку движение транспорта в этом месте слишком интенсивное. В нескольких метрах от места торговли также находится парковка, где можно оставить свой автомобиль на столько, на сколько нужно.

С начала 2023 года по настоящее время полиция зафиксировала 21 нарушение правил дорожного движения на улице Айзаулес, из которых в 9 случаях водитель был оштрафован, а в 12 случаях объявлен выговор.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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