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ОТ ЖАЛОБЫ К РЕЗОНАНСУ ⟩ Как жаловаться, когда надоело говорить в пустоту (2)

Фото: Publicitātes foto
rus.tvnet.lv
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Мы все умеем жаловаться. Так и должно быть при демократии! Именно поэтому была создана Sūdzambībele – твой проводник от жалобы к действию. Определи характерные для тебя привычки в выражении жалобы и узнай, как заставить их работать на благо более демократичного общества.

ЖАЛУЙСЯ В МЕРУ

Наверное, у каждого из нас порой закрадывается мысль, что наши интересы и потребности абсолютно безразличны тем, кто у власти. Ощущение, что тебя не слушают, перебивают и не понимают, раздражает даже в обычном общении, но еще сильнее – в отношениях с властью. Сердиться, ворчать и жаловаться кажется практически автоматической реакцией в такие моменты. И это хорошо, ведь жалобы могут привести к очень полезным побочным эффектам – они позволяют тебе выделиться из толпы, показать иную точку зрения, продемонстрировать свою открытость и честность, а также показать окружающим свое желание участвовать в решении проблем. И даже если мы жалуемся просто ради того, чтобы жаловаться – вызвать недовольство системы, – всегда есть шанс, что тебя услышат и можно будет объединить усилия для дальнейших действий.

Скорее всего, жалобы окажутся не столь продуктивными, если мы будем выражать недовольство всей существующей системой в целом. Вот совет – используй метод «сэндвича с жалобой»: самую свирепую жалобу можно преподнести, упаковав ее с обеих сторон самыми дипломатичными и позитивными замечаниями. Постарайся поместить в каждую жалобу хотя бы крупицу чего-то хорошего – если есть за что бороться, должно быть и то, что восхищает. Наши жалобы учитываются, если мы можем показать, что не только замечаем плохое, но и ценим хорошее. Ведь продуктивная подача жалобы – своего рода искусство балансирования – совсем как демократия.

ДОВЕРЯЕШЬ ЛИ ТЫ ДЕМОКРАТИИ? А ДЕМОКРАТИЯ – ТЕБЕ?

Фото: Publicitātes foto

Если мы хотим быть увиденными и услышанными в демократическом обществе, мы сами должны осознавать и укреплять собственную значимость. То есть навсегда отбросить пагубную философию «да кто я такой, да что я могу» – прими как данность, что демократия без тебя была бы неполной. Для демократии важны жалобы и голос каждого, и твой – особенно твой – тоже. Может быть, ты уже слышал это и считаешь сентиментальной чушью. Чтобы уменьшить эту пессимистическую уверенность, нужно действовать и следить за последствиями своих действий. Участвуй в демократических процессах, и ты увидишь, что можешь непосредственно влиять на них. Возможно, пожертвованный именно тобой евро поможет собрать всю сумму для реализации важной цели, возможно, именно с твоим голосом партия преодолеет рубеж 5%, и, возможно, именно твое мнение в социальных сетях встряхнет кого-то из политиков и заставит действовать?

Вера в свои силы – это второй фактор, который важен, чтобы в нас поверили и другие. В конце концов, чтобы начать действовать, мы должны прежде всего перестать сомневаться в собственных способностях. Не существует волшебного средства для обретения такой уверенности, ее можно лишь понемногу развить, участвуя в демократических процессах и сотрудничая с другими. Группа единомышленников – хорошее начало, чтобы попробовать свои силы в больших и малых переменах. И такая группа может собраться везде, где есть люди. В наши дни своих можно найти, даже не выходя из дома: встретиться в интернете, чтобы вместе выступить за (или против) того, что важно для тебя.

Доверие возможно лишь в том случае, если оно взаимно, поэтому одной веры в себя и свою значимость недостаточно, необходимо доверие и к самой системе демократии. Да-да, скепсис, только что появившийся на твоем лице – совершенно нормальное явление, однако именно дефицит доверия приводит к тому, что люди не участвуют в демократических процессах, организациях и объединениях, а чем меньше людей участвует, тем более хрупкой будет демократия и тем меньше ей можно доверять. Назовем это парадоксом доверия. Как если бы мы постоянно ждали, что партнер нас обманет – в худшем случае мы действительно будем обмануты, а в лучшем – ничего подобного не случится, но климат в наших отношениях будет испорчен недоверием. Отношений с демократией нам не избежать, поэтому лучше формировать их на здоровой основе.

Ты можешь попробовать больше доверять демократии:

  • взглянув на некоторые соседние страны, где демократия существует только на бумаге, а в реальности правит авторитарный режим, подавляющий любые неугодные ему инициативы. Да, наша демократия не идеальна, но готовы ли мы обменять ее на другую систему?
  • изучая и осваивая основные принципы демократии. Как именно эти древние греки пришли к демократии и что в ее принципах столь привлекательно, что они действуют по сей день?
  • подмечая, как ты применяешь демократические принципы в повседневной жизни – в семье, дружеском кругу, на работе. Насколько важны для тебя самого равенство, свобода слова и голос каждого в общих решениях?
  • активно участвуя в демократии и пользуясь своими правами. Ты неизбежно участвуешь в демократии, ведь даже решение не голосовать – твое право, не вступать в организации – твое право, не участвовать в демократических инициативах – твое… ну, ты понимаешь. Но возможности демократии огромны, и делать – в большинстве случаев продуктивнее, чем не делать. Если ты доверяешь себе, то твое участие в демократии повысит и твое доверие к ней.

НАСКОЛЬКО ГРОМОК ТВОЙ ГОЛОС?

Фото: Publicitātes foto

Участие своим голосом, или же голосование, – одно из основных демократических прав и один из наименее энергозатратных способов сказать, какой ты хочешь, а какой не хочешь видеть свою страну. Или, скажем, определить, на что именно ты жалуешься, и пустить свой маленький импульс в противоположном направлении. Демократии гордятся тем, что предлагают право на самоопределение, и самоопределение включает в себя и право на ошибку, и право ни перед кем не отчитываться. Пока твои действия не ограничивают права других, ты можешь принимать самые ужасные решения, например, в пятницу вечером глупо потратить все свои деньги. Тебе нужны эти туфли? А пицца в два ночи? Нет, конечно, но твоя жизнь – твое дело. Так и с выбором своих представителей во власти. Ты голосуешь за того, за кого хочешь голосовать. И кто из нас никогда не голосовал за какого-нибудь политика, реальные дела которого, скажем так, разительно отличались от первого впечатления о нем?

Чем больше времени и энергии ты потратишь на изучение кандидатов и программ, тем больше шансов, что попадешь в десятку. И нет, чтение программ – не бессмысленное занятие хотя бы потому, что потом можно будет увидеть, сдержал ли тот, кому ты решил довериться, свои обещания. На сайтах партий зачастую доступно краткое изложение политических программ, а также версии, изложенные простым языком, чтобы сэкономить твое время. Мы привыкли, что фермер голосует за фермеров, предприниматель – за того, кто снизит налоговую нагрузку на бизнес, а обычный человек – за самого харизматичного дядю из всех кандидатов. Но приложив немного усилий, мы можем узнать не только, кто нам симпатичнее, но и кто окажется более здравомыслящим и надежным, судя по достижениям в прошлом и обещаниям на будущее. Если в твоей шкале ценностей высоко стоит чистота рек, защита местных видов птиц и внедрение ветряной энергии, было бы глупо случайно проголосовать за кого-то, кто поддерживает строительство химического завода, более активную вырубку леса и создание еще одного газопровода, а если ты – семейный человек, то очень досадно было бы проголосовать за тех, кто стремится уменьшить материнские пособия и ликвидировать парочку детских садов.

В Латвии раз в четыре года можно голосовать на выборах в Сейм, где мы выбираем тех, кто представляет всех жителей страны, а на выборах в самоуправления решаем, кто будет формировать структуру самоуправления конкретного региона. Кроме того, раз в пять лет нам полагается «отправить своего представителя в Брюссель», другими словами – участвовать в выборах в Европейский парламент, где активность избирателей исторически была низкой, но к 2024 году пора бы уже понять, что Европа – не где-то там, вообще-то, она – здесь, мы в ней живем и сами ее создаем. На выборах в Европарламент мы решаем, кто на уровне Европейского союза будет защищать наши национальные интересы и ценности, разрабатывать международные правовые акты и выбирать, как и на что тратить деньги Европейского союза. Выборы в Европарламент – крупнейшие транснациональные (т. е. относящиеся более чем к одной стране) выборы в мире!

Изредка в Латвии проходят референдумы – на данный момент их было всего восемь. В этом случае уж точно надо идти и голосовать, ведь народ становится чрезвычайным законодателем в случае, когда парламент и суд не справляются своими силами. Следовательно, если мы дошли до референдума, то решение гражданина – последняя соломинка, за которую хватаются растерянные власти предержащие. Ведь, в конце концов, при демократии власть принадлежит народу, и это не только красивый лозунг, но и неудобная правда, которая разбудит тебя в субботу и скажет – немедленно отправляйся на избирательный участок, ведь без тебя демократия – не вполне демократия. Латвия – сравнительно маленькая страна, а значит, каждый голос действительно имеет значение. Ты даже процентуально важен, запомни это!

Не столь масштабное, но не менее важное участие в принятии решений своим голосом – голосование на портале гражданских инициатив manabalss.lv. На этом сайте любой может подать свою идею по изменению закона, и если удастся набрать не менее 10 000 голосов, ее направят на дальнейшее рассмотрение. На данный момент с помощью этого инструмента были внесены поправки в 60 законов. Среди них и призыв к восстановлению железнодорожных путей, и идеи пополнения списка оплачиваемых государством лекарств, и предложение разрешить голосовать на выборах самоуправлений с 16 лет. Одним словом – инициативы на любой вкус и запрос. На удобном сайте можно просмотреть все поданные инициативы, а те, которые ты поддерживаешь, подписать с помощью интернет-банка или электронной подписи. Отдельные плюсики в карму полагаются тем, кто покажет этот простой механизм пожилым людям!

У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРАВО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

Фото: Publicitātes foto

Если своим голосом ты хочешь не только говорить «да» или «нет», но и высказывать собственное мнение, возражения и идеи, глядя депутатам прямо в лицо, то демократия только этого и ждет. Например, большая часть заседаний дум самоуправлений являются открытыми, и о чем там идет речь, может послушать любой желающий – на месте или онлайн, трансляция должна идти на сайте самоуправления. Если же хочешь поучаствовать в открытой части заседания думы, перед заседанием надо зарегистрироваться у сотрудника, ведущего протокол мероприятия. И если ты созрел выразить свое мнение, восхищение или негодование, то при регистрации укажи конкретный вопрос, который хочешь задать. Возможно, ты захочешь выразить свою поддержку инициативе благоустройства сельских территорий или пожаловаться на бордюры – слишком высокие, чтобы твоя соседка в инвалидном кресле могла свободно перемещаться.

Также можно участвовать в публичных обсуждениях – закон о самоуправлениях гласит, что их необходимо проводить, чтобы жители могли высказать свое мнение. То есть если ты хочешь пожаловаться на то, что делается неправильно, демократия предусматривает способы, позволяющие это сделать. Спорные вопросы при демократии решаются путем открытых дискуссий. К примеру, ты хочешь жить в благоустроенной, семейной и зеленой среде, а в городе одобрено строительство завода, потенциально ухудшающего экологию, – в этой ситуации у жителей должна быть возможность высказаться, для того и существуют публичные обсуждения. Даты, темы и порядок записи на публичные обсуждения найдешь на сайте своего самоуправления!

Чтобы в долгосрочной перспективе защищать свои интересы, подумай над вариантом вступить в ту или иную негосударственную организацию. Это форма независимой организации, созданной не с целью получения прибыли, а для реализации каких-то актуальных общественных запросов. Есть два вида негосударственных организаций – одни больше фокусируются на интересах конкретной группы (своих участников), например, общество врачей или охотников, другие работают на благо всего общества, например, занимаясь благотворительностью, поддержкой образования или культуры. К сожалению, этих организаций слишком много, чтобы собрать информацию о них в одном списке. Наш совет – зайти в интернет и набрать в поисковике предмет своих волнений и интереса вместе с ключевыми словами «негосударственная организация» и затем связаться с конкретными организациями, чтобы узнать, по пути ли вам, а если да, то как стать участником.

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ РАДОСТЬ ЖАЛОВАТЬСЯ!

Фото: Publicitātes foto

Еще один фундаментальный принцип демократии – право выражать свое мнение и распространять свои идеи. Да, раздражающие комментаторы в интернете – тоже послы демократии. Статья 100 Сатверсме и Хартия Европейского союза об основных правах человека – на их стороне и гласят, что у каждого есть право на свободу слова и убеждений. Не стоит недооценивать эту демократическую привилегию! Читая очередной бестолковый спор в социальных сетях, помни, как сильно нам повезло, что мы можем пожаловаться на что угодно (не затрагивая честь и достоинство других) и нам за это ничто не угрожает. Свобода слова на самом деле – наша ответственность, если мы можем сказать все, что думаем, то наша задача – пользоваться этим ценным правом осмысленно. Люди в интернете все чаще используют буллинг и сатверстроллинг для выражения неприязни к правящей власти или другим людям. Вместо этого мы можем добиться реальных перемен, четко, громко и аргументированно формулируя свои мысли в социальных сетях, блогах, СМИ и т. д. И в Латвии, и в мире многие инициативы были замечены именно потому, что некто – на тот момент неизвестный – осмелился громко высказаться. Позволь демократии себя увидеть и услышать, для того она и существует!

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Projektu "Komunikācijas kampaņa par demokrātiju" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" (AIF). Par kampaņas saturu atbild biedrība "Ascendum".

Фото: Publicitātes attēls
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