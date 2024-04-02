Участие своим голосом, или же голосование, – одно из основных демократических прав и один из наименее энергозатратных способов сказать, какой ты хочешь, а какой не хочешь видеть свою страну. Или, скажем, определить, на что именно ты жалуешься, и пустить свой маленький импульс в противоположном направлении. Демократии гордятся тем, что предлагают право на самоопределение, и самоопределение включает в себя и право на ошибку, и право ни перед кем не отчитываться. Пока твои действия не ограничивают права других, ты можешь принимать самые ужасные решения, например, в пятницу вечером глупо потратить все свои деньги. Тебе нужны эти туфли? А пицца в два ночи? Нет, конечно, но твоя жизнь – твое дело. Так и с выбором своих представителей во власти. Ты голосуешь за того, за кого хочешь голосовать. И кто из нас никогда не голосовал за какого-нибудь политика, реальные дела которого, скажем так, разительно отличались от первого впечатления о нем?

Чем больше времени и энергии ты потратишь на изучение кандидатов и программ, тем больше шансов, что попадешь в десятку. И нет, чтение программ – не бессмысленное занятие хотя бы потому, что потом можно будет увидеть, сдержал ли тот, кому ты решил довериться, свои обещания. На сайтах партий зачастую доступно краткое изложение политических программ, а также версии, изложенные простым языком, чтобы сэкономить твое время. Мы привыкли, что фермер голосует за фермеров, предприниматель – за того, кто снизит налоговую нагрузку на бизнес, а обычный человек – за самого харизматичного дядю из всех кандидатов. Но приложив немного усилий, мы можем узнать не только, кто нам симпатичнее, но и кто окажется более здравомыслящим и надежным, судя по достижениям в прошлом и обещаниям на будущее. Если в твоей шкале ценностей высоко стоит чистота рек, защита местных видов птиц и внедрение ветряной энергии, было бы глупо случайно проголосовать за кого-то, кто поддерживает строительство химического завода, более активную вырубку леса и создание еще одного газопровода, а если ты – семейный человек, то очень досадно было бы проголосовать за тех, кто стремится уменьшить материнские пособия и ликвидировать парочку детских садов.