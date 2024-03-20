Истории о кинозвездах и не только: моноспектакль "Заложники красоты" в Риге

Среди тех, с кем Сергей Николаевич был лично знаком - Майя Плисецкая, Ив Сен-Лоран, Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Алла Демидова, Людмила Гурченко, Пьер Карден, Джейн Биркин, Катрин Денев, Фанни Ардан, Ален Делон и другие звезды моды, кино, театра. Теперь и у латвийского зрителя есть возможность поближе познакомиться с любимыми героями.

Свои рассказы Сергей Николаевич всегда сопровождает редкими фотографиями, видео- и аудиозаписями. Это не похоже на привычные лекции: скорее, это театр, даже перформанс, который никогда не повторяется. Каждая встреча - россыпь новых сюжетов и подробностей. Героев этих историй начинаешь воспринимать как живых, близких людей. Со своими слабостями, ошибками, противоречиями.

"Я всю жизнь только тем и занимаюсь, что пишу о театре и рассказываю чужие истории, - комментирует Сергей Николаевич. - Как любила повторять Белла Ахмадулина, "поэт никому ничего не должен, но человек обязан быть утешительным театром для другого человека". Мне нравится эта формула. Пусть это будет Театр, который возникнет из пересечения самых разных историй, судеб, голосов. Жду вас на премьере "Заложников красоты".

На встрече будет возможность приобрести одноименную книгу Сергея Николаевича, задать вопросы автору и получить его автограф.

Сергей Николаевич - журналист, театральный критик, медиаменеджер, телеведущий. Знаток международного глянца и моды, автор и составитель одиннадцати литературных сборников. В разные годы возглавлял журналы ELLE, Madame FIGARO, CITIZEN K, СНОБ.

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут. Рекомендуемый возраст: 16+

Билеты на мероприятие можно приобрести в сети Bilešu Serviss и на сайте "Прямая речь"/Pryamaya rech.

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