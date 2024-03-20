Вызов служба получила в 10:18. Как выяснилось, в результате ДТП грузовик перевернулся на бок.

Прибывшие на место пожарные-спасатели обнаружили, что легковой автомобиль горит открытым пламенем и в нем находится погибший.

В свою очередь, в грузовике был зажат человек, которого освободили и передали медикам скорой помощи.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, дорожно-транспортное происшествие произошло на 19-м километре объездной дороги А5. Движение транспорта по ней регулируется.

Объехать место ДТП можно через Ригу по объездной дороге Рига - Елгава - граница Литвы (А8) и объездной дороге Рига - Бауска - граница Литвы (А7).

Satiksme negadījuma vietā tiek regulēta. https://t.co/SQuA1vm6i2 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 20, 2024

Как сообщает Государственная полиция, в результате дорожно-транспортных происшествий во вторник, 19 марта, пострадали пять человек.

В минувшие сутки в стране зарегистрировано 111 ДТП. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 489 протоколов, в том числе 208 за превышение скорости и пять за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начаты один административный и два уголовных процесса, а один уголовный процесс начат за вождение в состоянии наркотического опьянения.

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