В Латвии успешно провели 5 операций по трансплантации от одного донора органов

15 марта 2024 года в одной из региональных больниц Латвии прошла операция по множественному удалению органов, в ходе которой одновременно были получены четыре трансплантируемых органа и ткани. Это позволило провести в больнице трансплантацию сердца, печени, два пациента, которые нуждались в пересадке почки, получили новый орган, а одному пациенту была сделана операция по пересадке роговицы.

Благодаря родственникам, согласившимся пожертвовать органы, четыре пациента получили возможность провести жизненно необходимые операции, а один пациент - улучшить зрение.

"PSKUS и реципиенты донорских органов выражают глубокую признательность родственникам этого донора, которые согласились на донорство в такой тяжелый момент, как потеря близкого человека", - подчеркивается в сообщении больницы.

Для пересадки печени были привлечены специалисты Каролинской университетской больницы в Швеции. В свою очередь, донорство органов могло состояться благодаря профессиональной деятельности сотрудников отделения интенсивной терапии и реанимации Региональной больницы.