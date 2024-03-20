В Латвии успешно провели 5 операций по трансплантации от одного донора органов

Благодаря согласию родственников умершего на донорство органов в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) проведено пять операций по трансплантации, сообщила заведующая отделом по связям с общественностью больницы Винета Клявиня.
15 марта 2024 года в одной из региональных больниц Латвии прошла операция по множественному удалению органов, в ходе которой одновременно были получены четыре трансплантируемых органа и ткани. Это позволило провести в больнице трансплантацию сердца, печени, два пациента, которые нуждались в пересадке почки, получили новый орган, а одному пациенту была сделана операция по пересадке роговицы.
Благодаря родственникам, согласившимся пожертвовать органы, четыре пациента получили возможность провести жизненно необходимые операции, а один пациент - улучшить зрение.
"PSKUS и реципиенты донорских органов выражают глубокую признательность родственникам этого донора, которые согласились на донорство в такой тяжелый момент, как потеря близкого человека", - подчеркивается в сообщении больницы.
Для пересадки печени были привлечены специалисты Каролинской университетской больницы в Швеции. В свою очередь, донорство органов могло состояться благодаря профессиональной деятельности сотрудников отделения интенсивной терапии и реанимации Региональной больницы.
Специализированный медицинский центр Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), который оказывает ежедневную поддержку коллегам в латвийских больницах, координировал и обеспечил привлечение вертолета Государственной пограничной службы для доставки донорского сердца и хирургов из донорской больницы в Ригу. Также Центр специализированной медицины обеспечил транспортировку врачей и всего необходимого медицинского оборудования из Риги в донорскую больницу и обратно, чтобы соответствующая операция могла быть проведена как можно быстрее. Всего в мероприятии было задействовано три исправных медицинских автомобиля.
Доступность донорских органов в Латвии критически низкая, поэтому PSKUS напоминает, что донорство органов возможно как при жизни, так и после смерти.
В течение жизни можно пожертвовать одну почку, долю печени (для детей) и долю легкого (для детей). С другой стороны, после смерти человек может спасти жизни как минимум восьми других людей или восстановить качество жизни людей, пожертвовав две почки, печень, сердце, легкие, кишечник, поджелудочную железу, тонкий кишечник, роговицу, кости и сухожилия. В настоящее время в Латвии проводятся трансплантации сердца, печени, почек и роговицы.
Согласно нормативным актам Латвии каждый гражданин страны имеет возможность выразить свое желание стать донором органов после своей смерти, сделав соответствующую отметку в системе электронного здравоохранения страны или устно сообщив об этом своим близким.
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