Очень возможно, что вы его знаете. По крайней мере его гитару и направленный вдаль через темные очки взгляд. Может быть слышали, как он заставляет плакать гитару в одном из кабаков Старой Риги, или, быть может, он играл на свадьбе вашего друга. А может и не играл и подвел остальных, так как просто... не пришел. Бывало и так. Маловероятно, что может быть, что вы встретились с ним в совсем иных условиях - когда он работал в пансионате. Старикам он нравился. Но затем коллегам надоело прикрывать его "срывы". Стал он и слишком опасным.