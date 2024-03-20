Инициатива поставок чешских боеприпасов была одной из главных тем встречи контактной группы по обороне Украины, прошедшей во вторник в Рамштайне, Германия.

Прогресс Чехии в стремлении приобрести артиллерийские боеприпасы для нужд Украины среди прочего высоко оценил министр обороны США Ллойд Остин.

Эту инициативу он назвал примером творческих решений, которые могут изменить ситуацию в Украине.

Снаряды в рамках чешской инициативы должны попасть в Украину в нужное время, чтобы помочь украинцам защититься от грядущей летней атаки россиян, отметила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Украинским военным боеприпасы нужны в большом количестве. Мы нашли ресурсы, но нам нужно больше обещанных денег", - сказала она.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия за пределами Европейского союза (ЕС) нашла 800 000 снарядов и страны, в распоряжении которых эти снаряды имеются, готовы немедленно их продать.

Чехия объявила о сборе средств и координирует эту операцию. К начатому Чехией проекту закупки боеприпасов подключились около 20 стран.

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