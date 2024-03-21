Почему нельзя мыть лицо мылом для рук? Советы мужчинам по уходу за кожей лица

"Относительно часто я подчеркиваю представителям сильного пола, что дермокосметика делится по уходу за определенными проблемными зонами, а не по полу. Зачастую происходит обратное представление, ведь продукцию чаще продвигают представительницы прекрасного пола. Тип упаковки также очень важен – мужчины предпочитают практичные и удобные в использовании продукты в тюбиках или вакуумных флаконах. Кремы в банках выбирают реже.

Несмотря на то, что мужская кожа стареет медленнее, она требует ухода. Коже понравятся средства с витамином С, ретинолом или нианцинамидом.

При сухой коже гиалуроновая кислота, глицерин, лактат натрия или мочевина восстановят уровень влаги в коже. В свою очередь, салициловая кислота, ниацинамид, зеленый чай или масло чайного дерева уменьшат жирность кожи", - советует Арта Богданова.

Уход за кожей лица для мужчин по утрам

Очищение кожи. Рекомендуется утром очищать кожу от скопившегося за ночь пота и отмерших частиц кожи. Для очистки рекомендуется использовать гель или очищающую пенку. При розацеа или чувствительной коже рекомендуется использовать очищающее молочко. Если кожа не очень жирная, ее можно очистить мицеллярной водой, смыв ее. Мицеллярную воду нельзя оставлять на лице.

Регулярное очищение и увлажнение также могут помочь от вросших волос на лице. Очищение эпидермиса от омертвевших частиц кожи очищает фолликулы, позволяя волосам расти в нужном направлении.