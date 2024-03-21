Почему нельзя мыть лицо мылом для рук? Советы мужчинам по уходу за кожей лица

Кожа лица у мужчин стареет медленнее, чем у женщин, однако и здесь есть свои недостатки – зачастую мужчины начинают задумываться об уходе за кожей только тогда, когда на лице уже явно заметны признаки старения. Следует понимать, что только своевременный уход за кожей позволит клеткам кожи оставаться молодыми даже в годы зрелости, когда уровень коллагена начинает стремительно падать.
Хотя основные этапы ухода за кожей одинаковы для представителей обоих полов, средства и их состав различаются. Консультант Apotheka Арта Богданова рассказывает, какие средства по уходу за лицом для мужчин следует выбирать и что следует брать во внимание при ежедневном уходе за кожей лица.
Структура мужской кожи отличается от женской – в целом о красоте кожи, волос и ногтей в организме заботится коллаген , причем у мужчин его на 25% больше, чем у женщин, поэтому их кожа лица стареет заметно медленнее.
Коллаген поддерживает необходимый уровень влаги в коже и делает кожу упругой. У мужчин под воздействием гормона (тестостерона) сальные железы работают интенсивнее, вырабатывая больше кожного сала для восстановления естественного уровня увлажненности кожи. Но при усиленной выработке кожного сала образующиеся жирные вещества накапливаются в порах вместе с пылью, бактериями и потом, образуя на верхнем слое кожи акне, покраснения и воспаления, поэтому особенно важно очищать кожу по утрам и вечером или после посещения тренажерного зала, когда человек сильно потеет. Для ухода за жирной и проблемной кожей для мужчин доступен широкий ассортимент средств легкой консистенции, которые матируют и увлажняют кожу, а для ухода за сухой, чувствительной или поврежденной кожей можно найти больший выбор предложений дермокосметики на аптечных полках или в специализированных магазинах красоты.
"Относительно часто я подчеркиваю представителям сильного пола, что дермокосметика делится по уходу за определенными проблемными зонами, а не по полу. Зачастую происходит обратное представление, ведь продукцию чаще продвигают представительницы прекрасного пола. Тип упаковки также очень важен – мужчины предпочитают практичные и удобные в использовании продукты в тюбиках или вакуумных флаконах. Кремы в банках выбирают реже.
Несмотря на то, что мужская кожа стареет медленнее, она требует ухода. Коже понравятся средства с витамином С, ретинолом или нианцинамидом.
При сухой коже гиалуроновая кислота, глицерин, лактат натрия или мочевина восстановят уровень влаги в коже. В свою очередь, салициловая кислота, ниацинамид, зеленый чай или масло чайного дерева уменьшат жирность кожи", - советует Арта Богданова.
Уход за кожей лица для мужчин по утрам
Очищение кожи. Рекомендуется утром очищать кожу от скопившегося за ночь пота и отмерших частиц кожи. Для очистки рекомендуется использовать гель или очищающую пенку. При розацеа или чувствительной коже рекомендуется использовать очищающее молочко. Если кожа не очень жирная, ее можно очистить мицеллярной водой, смыв ее. Мицеллярную воду нельзя оставлять на лице.
Регулярное очищение и увлажнение также могут помочь от вросших волос на лице. Очищение эпидермиса от омертвевших частиц кожи очищает фолликулы, позволяя волосам расти в нужном направлении.
Нанесение сыворотки и/или крема. После очищения кожу необходимо питать и защищать от внешних агрессоров. Глубокие слои кожи рекомендуется увлажнить сывороткой, а затем нанести увлажняющий крем. Если сочетание двух продуктов слишком "тяжело" для кожи, достаточно будет использовать один из них. Зимой можно использовать питательные кремы, но мужской коже они могут не понравиться из-за густой текстуры. Питательный крем может не полностью впитаться в кожу, оставив на ней лишний слой крема. Кроме того, кремы густой консистенции могут закупорить поры, и тогда они воспалятся.
Использование защитного крема от ультрафиолета и синего света. Независимо от времени года кожа контактирует с различными агрессорами, которые пересушивают и повреждают эпидермис, или верхний слой кожи, – ветер, солнце, дождь, сухой воздух, синий свет от экрана. Под воздействием агрессоров в коже для ее защиты вырабатывается дополнительное количество кожного сала, в результате чего она становится более жирной. Средства защиты кожи с SPF и фильтром синего света следует наносить ежедневно после увлажнения кожи. Часто именно липкий и ощущаемый тяжелый слой отпугивает представителей сильного пола от использования средств, но в настоящее время существуют различные гелевые защитные кремы легкой консистенции, которые не сделают кожу липкой или утяжеленной.
Один-два раза в неделю рекомендуется использовать маску для лица для обновления эпидермиса или специальные скрабы для более глубокого очищения.
Дополнительный уход позаботится о разрушении рогового слоя эпидермиса и обеспечении более глубокого увлажнение, делая его более здоровым.
Уход за кожей лица для мужчин по вечерам
Очищение кожи. Даже по вечерам кожу необходимо очищать от скопившейся за день пыли, омертвевших частиц кожи, пота и бактерий. Для очистки рекомендуется использовать гель или очищающую пенку. При розацеа или чувствительной коже рекомендуется использовать очищающее молочко.
Нанесение сыворотки. После очищения кожу необходимо увлажнить, чтобы в течение ночи она восстановилась.
Уход за кожей лица для мужчин во время бритья
Регулярное бритье травматично для кожи, поскольку сбриваются как волосы на лице, так и зрелые клетки кожи, обнажая чувствительный и незрелый слой клеток. Поэтому кожу перед бритьем необходимо подготовить, чтобы как можно меньше ее травмировать. Независимо от того, какой тип бритвы используется, кожа в большей или меньшей степени травмируется, поэтому, чтобы уберечь ее от раздражения, воспаления и закупорки пор, необходимо соблюдать следующие пять этапов ухода за кожей:
- Перед бритьем очистите кожу, чтобы кожное сало, бактерии, пот и пыль, находящиеся на верхнем слое кожи, не попали на травмированные бритвой участки кожи.
- Смягчите кожу и откройте поры с помощью теплого компресса или примите теплый/горячий душ или ванну, где желаемый эффект будет достигнут с помощью пара.
- Нанесите гель или пену для бритья на влажную кожу, избежав таким образом дополнительного раздражения кожи.
- После бритья нанесите бальзам или лосьон после бритья. Эти средства содержат успокаивающие (календула, оксид цинка, экстракт ромашки) или освежающие вещества (ментол, эвкалипт, масло чайного дерева), которые помогут коже быстрее восстановиться.
- Нанесите увлажняющий крем для дополнительной защиты кожи.
"Если кожа склонна к появлению акне, рекомендуется пользоваться одноразовыми бритвами, которые после одного использования необходимо выбросить.
Таким образом, скопившиеся бактерии не перенесутся на кожу с помощью бритвы. Если возникло воспаление, то необходимо успокоить кожу антисептиками", - говорит консультант.
Важно запомнить!
Сыворотки, кремы, лосьоны после бритья и защитные средства зимой следует наносить минимум за 30 минут до выхода на улицу, давая им время полностью впитаться в кожу.
Скажите "НЕТ" мытью лица мылом для тела или рук, или гелем для душа — эти продукты нарушат естественный уровень pH кожи.
Можно использовать специальные мыла для лица, но следует учитывать, что если их оставить в открытой посуде в ванной, они со временем потеряют влагу и их состав может измениться.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka.
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