Передача раскрыла новую информацию о "гонщике", который в Тинужи разогнался до 240 км/ч

Во вторник, 19 марта, в Тинужи безрассудные молодые люди разогнались до 240 км/час и едва избежали трагедии. Передача Degpunktā телеканала TV3 нашла в соцсетях печально известного водителя и другие видео, снятые за рулем автомобиля. "Это на случай, если менты остановят, чтобы можно было откупиться. С собой всегда должна быть взятка", - говорит в одном из видео, держа в руках большую сумму денег, говорит молодой человек.