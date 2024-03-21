Передача раскрыла новую информацию о "гонщике", который в Тинужи разогнался до 240 км/ч

Во вторник, 19 марта, в Тинужи безрассудные молодые люди разогнались до 240 км/час и едва избежали трагедии. Передача Degpunktā телеканала TV3 нашла в соцсетях печально известного водителя и другие видео, снятые за рулем автомобиля. "Это на случай, если менты остановят, чтобы можно было откупиться. С собой всегда должна быть взятка", - говорит в одном из видео, держа в руках большую сумму денег, говорит молодой человек.
Быстро набравшее в соцсетях печальную популярность видео, похоже, снимал сам водитель, слава о котором в городе не лучше.
Личности водителя Audi и пассажиров уже удалось установить, этому определенно способствовал факт, что практически каждый третий житель Тинужи сразу же узнал безрассудного водителя.
"Он с детства такой... Но мои тоже дурачатся", - рассказала местная жительница, добавив: "Парни остаются парнями, но то, что он теперь делал, это уже переходит границы всех норм".
Уже сообщалось, что во вторник, 19 марта, молодые люди в Тинужи разогнались до 240 километров в час и только чудом избежали трагедии.
На видео видно, как молодые люди едва не столкнулись с движущимся навстречу грузовиком, в последнюю минуту повернув в сторону. В какой-то момент авто также временно съезжает с дороги, после чего водитель начинает движение медленнее.
После этого Audi останавливается и, судя по голосам, молодые люди обсуждают состоявшуюся поездку. У автомобиля дымятся тормоза, и снимающий замечает, возможно, полученную во время поездки небольшую царапину на правом боковом зеркале.
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