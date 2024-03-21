На что в прошлом году чаще всего жаловались в Бюро омбудсмена? Доклад Юриса Янсонса

Янсонс отметил, что в 2023 году количество заявлений в бюро увеличилось до 1718 по сравнению с 1634 в 2022 году. Наиболее часто поступают заявления, касающиеся собственности, здоровья, социального обеспечения и прав заключенных.

Количество рекомендаций также значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом - со 173 до 302. 77,38% рекомендаций можно считать выполненными или частично выполненными, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2022 году.

Количество юридических консультаций выросло с 2426 до 2526. Больше всего консультаций было посвящено праву на справедливое судебное разбирательство, образованию, правам детей, эффективному управлению, праву на социальное обеспечение, уважению частной и семейной жизни и правам лиц с ограниченными возможностями.

Омбудсмен подготовил 10 заключений для Конституционного суда и предоставил 47 заключений государственным учреждениям по законопроектам.