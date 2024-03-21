На что в прошлом году чаще всего жаловались в Бюро омбудсмена? Доклад Юриса Янсонса

В прошлом году увеличилось количество заявлений и консультаций в Бюро омбудсмена, причем большинство заявлений поступило по поводу нарушения принципа добросовестного управления и прав на справедливое судебное разбирательство, сообщил на заседании Сейма омбудсмен Юрис Янсонс.
Янсонс отметил, что в 2023 году количество заявлений в бюро увеличилось до 1718 по сравнению с 1634 в 2022 году. Наиболее часто поступают заявления, касающиеся собственности, здоровья, социального обеспечения и прав заключенных.
Количество рекомендаций также значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом - со 173 до 302. 77,38% рекомендаций можно считать выполненными или частично выполненными, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2022 году.
Количество юридических консультаций выросло с 2426 до 2526. Больше всего консультаций было посвящено праву на справедливое судебное разбирательство, образованию, правам детей, эффективному управлению, праву на социальное обеспечение, уважению частной и семейной жизни и правам лиц с ограниченными возможностями.
Омбудсмен подготовил 10 заключений для Конституционного суда и предоставил 47 заключений государственным учреждениям по законопроектам.
В своем докладе о работе в области гражданских и политических прав омбудсмен обратил особое внимание на свободу выражения мнений и ее тонкую границу с языком ненависти как внутри страны, так и за рубежом. В прошлом году омбудсмен вместе с коллегами из европейских национальных правозащитных институтов, психиатрами и юристами сосредоточился на самостоятельности людей с психическими расстройствами, организовав симпозиум и конференцию по этой теме.
В области социальных прав омбудсмен занимался вопросом доступа к компенсируемым лекарствам в нетипичных случаях.
Что касается прав детей, то в 2023 году актуальной темой стал вопрос об учебных средствах в муниципальных образовательных учреждениях. Также самоуправления не всегда обеспечивают школьников транспортом, предлагая семьям компенсацию расходов на топливо, но это не является решением для семей, которые не имеют транспорта или не могут возить своих детей из-за работы или других обязательств.
В прошлом году омбудсмен также обратил внимание на ситуацию в домах престарелых. Было несколько случаев, оскорбляющих человеческое достоинство, и ситуация улучшается слишком медленно, отметил Юрис Янсонс в своем докладе.
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