В Польше при туманных обстоятельствах в квартире священника умер молодой человек

Молодой человек Кристан К. проживал в здании церкви, где его нашли мертвым. По информации местных СМИ, ему было около 20 лет.

Молодой человек, умерший в квартире священника, был мирянином. Какими были его отношения со священником и что произошло в квартире, неизвестно.

Священник отказался давать комментарии СМИ.

Незамедлительно было начато расследование. Недалеко от реки, которая находится у приходского дома, полицейская собака нашла загадочные бутылки, которые были переданы следователям.

Из квартиры священника изъяли зеленые мешки, которые будут проверены.

Прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства. На теле погибшего не было обнаружено никаких травм или телесных повреждений.

Причина смерти пока не установлена.

Представители полиции отказались от дополнительных комментариев, однако указали, что дело очень серьезное.

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