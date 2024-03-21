Видео ⟩ Во Львове в густом тумане столкнулись 27 машин

Во Львове произошло масштабное ДТП - столкнулись сразу 27 автомобилей

Произошло это на Скниловском мосту - там заблокировано движение

На момент ДТП во Львове был сильный туман, поэтому полицейские призвали водителей быть внимательными на дорогах. pic.twitter.com/hKrpUrKlOP