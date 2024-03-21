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Видео ⟩ Во Львове в густом тумане столкнулись 27 машин

rus.tvnet.lv
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Фото: Edward43075176/"X"

Утром 21 марта на мосту при въезде во Львов произошло три ДТП с участием 27 автомобилей, сообщает "Украинская правда".

Авария произошла ранним утром, и к 9 часам утра городская дума сообщила, что городской транспорт возобновил работу, хоть и с задержками.

Мэр указал, что причиной аварии стал сильный туман.

В момент аварии из шести полос свободной осталась лишь одна.

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