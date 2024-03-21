Видео ⟩ Во Львове в густом тумане столкнулись 27 машин

Утром 21 марта на мосту при въезде во Львов произошло три ДТП с участием 27 автомобилей, сообщает "Украинская правда".
Авария произошла ранним утром, и к 9 часам утра городская дума сообщила, что городской транспорт возобновил работу, хоть и с задержками.
Во Львове произошло масштабное ДТП - столкнулись сразу 27 автомобилей— Edward (@Edward43075176) March 21, 2024
Произошло это на Скниловском мосту - там заблокировано движение
На момент ДТП во Львове был сильный туман, поэтому полицейские призвали водителей быть внимательными на дорогах. pic.twitter.com/hKrpUrKlOP
Мэр указал, что причиной аварии стал сильный туман.
В момент аварии из шести полос свободной осталась лишь одна.
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