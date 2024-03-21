Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выдало предписания о выезде 11 гражданам России, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
В январе у 1016 граждан России была запрошена информация о причинах, почему они не выполнили требования закона и не подали документы на получение ВНЖ. Также PMLP просило этих граждан России предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у них больше нет оснований для получения ВНЖ.
Из 1016 граждан России 845 человек, не подавших документы на получение ВНЖ, не ответили на запросы PMLP, и информация о них передана Государственной пограничной охране для проведения дальнейших проверок.
В то же время в отношении 203 человек получена информация о том, что они уже покинули территорию Латвии.
PMLP также выдало 11 предписаний о выезде российским гражданам, не выполнившим требования закона. Три предписания уже исполнены.
Гражданам РФ выдается предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.
Согласно закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств. В последний момент перед вступлением требований в силу в закон были внесены поправки, которые дали гражданам России еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку, чтобы продолжать легально проживать в Латвии. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года граждане России были обязаны получить хотя бы временный ВНЖ. Те из них, кто не предпринял никаких мер для урегулирования своего статуса, со 2 сентября лишились ВНЖ и получили письма с предписанием покинуть страну.
3 января истек срок действия ВНЖ у тех российских граждан, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции и которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза до 31 декабря 2023 года. Этот срок распространялся только на тех, кто повторно сдавал экзамен по госязыку до 30 ноября прошлого года.
Если гражданин России не смог успешно сдать экзамен, до 31 декабря 2023 года он должен был подать заявление на получение разрешения на пребывание в Латвии в течение двух лет.
Граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на получение ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ будет выдаваться на два года. Уважительными причинами считаются серьезные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий человека.
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