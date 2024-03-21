PMLP выдало предписания о выезде 11 гражданам России

В январе у 1016 граждан России была запрошена информация о причинах, почему они не выполнили требования закона и не подали документы на получение ВНЖ. Также PMLP просило этих граждан России предоставить информацию о планируемой дате выезда, если у них больше нет оснований для получения ВНЖ.

Из 1016 граждан России 845 человек, не подавших документы на получение ВНЖ, не ответили на запросы PMLP, и информация о них передана Государственной пограничной охране для проведения дальнейших проверок.

В то же время в отношении 203 человек получена информация о том, что они уже покинули территорию Латвии.

PMLP также выдало 11 предписаний о выезде российским гражданам, не выполнившим требования закона. Три предписания уже исполнены.

Гражданам РФ выдается предписание о выезде в течение 30 дней. Если человек не покинет территорию Латвии в этот срок, будет приниматься решение о принудительном выдворении.