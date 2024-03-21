Убийство Юстине Рейниковой: приговор можно ждать к концу лета

Дело об убийстве семилетней Юстине Рейниковой может быть рассмотрено достаточно быстро, и в августе или сентябре можно ожидать приговора суда первой инстанции, сообщил агентству LЕТА Валерий Петровский, защитник мачехи Юстине Сандры Рейниковой.
Сегодня, 21 марта, дело на закрытом заседании начал рассматривать Латгальский районный суд в Лудзе.
Как сообщил Петровский, в ходе заседания было зачитано обвинительное заключение и заслушано мнение подсудимых о предъявленных обвинениях. Следующее заседание суда состоится 16 апреля, когда начнется допрос свидетелей. Адвокат уточнил, что на заседание вызваны пять свидетелей.
Обвинения по делу - убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть совершенное группой лиц в отношении жертвы, которая находилась в беспомощном состоянии, а также жестокое и насильственное обращение с малолетним ребенком - предъявлены отцу и мачехе девочки.
Согласно обвинению, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в Роговке Резекненского края, они поссорились из-за претензий бытового характера к Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой. Осознавая, что Юстине в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии и физически не способна оказать им сопротивление, они начали кричать на девочку и наносить удары по ее телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления, отец и мачеха спрятали труп девочки в подвале заброшенного дома и ввели в заблуждение полицию и общественность относительно исчезновения Юстине.
Об исчезновении Юстине родители сообщили 5 мая 2023 года. Поиски девочки велись в течение полутора месяцев, пока ее тело не было найдено в заброшенном доме в нескольких десятках километров от Роговки.
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