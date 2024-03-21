Убийство Юстине Рейниковой: приговор можно ждать к концу лета

Сегодня, 21 марта, дело на закрытом заседании начал рассматривать Латгальский районный суд в Лудзе.

Как сообщил Петровский, в ходе заседания было зачитано обвинительное заключение и заслушано мнение подсудимых о предъявленных обвинениях. Следующее заседание суда состоится 16 апреля, когда начнется допрос свидетелей. Адвокат уточнил, что на заседание вызваны пять свидетелей.

Обвинения по делу - убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть совершенное группой лиц в отношении жертвы, которая находилась в беспомощном состоянии, а также жестокое и насильственное обращение с малолетним ребенком - предъявлены отцу и мачехе девочки.

Согласно обвинению, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в Роговке Резекненского края, они поссорились из-за претензий бытового характера к Юстине, поскольку не справлялись с воспитанием и уходом за девочкой. Осознавая, что Юстине в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии и физически не способна оказать им сопротивление, они начали кричать на девочку и наносить удары по ее телу и голове, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, отец и мачеха спрятали труп девочки в подвале заброшенного дома и ввели в заблуждение полицию и общественность относительно исчезновения Юстине.

Об исчезновении Юстине родители сообщили 5 мая 2023 года. Поиски девочки велись в течение полутора месяцев, пока ее тело не было найдено в заброшенном доме в нескольких десятках километров от Роговки.

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