США не собираются увеличивать военное присутствие в странах Балтии

"В настоящее время у меня нет информации о том, чтобы Соединенные Штаты меняли ротационные силы на постоянную дислокацию. Решение нашего высшего военного командования заключается в том, что наше ротационное присутствие в странах Балтии является достаточным и в достаточной степени способствует выполнению наших обязательств перед партнерами по НАТО, - заявила Смит. - На наш взгляд, ротационные силы - это успех".

Дж. Смит заявила, что Вашингтон приветствует решение Германии разместить на постоянной основе свою военную бригаду в Литве. "Каждая страна НАТО должна решить, хочет ли она постоянного присутствия или ротации сил. НАТО поддерживает оба таких варианта", - сказала посол.

По ее словам, НАТО очень серьезно воспринимает российскую угрозу альянсу, поэтому с начала масштабного вторжения в Украину союзники предприняли ряд шагов по укреплению безопасности стран на восточном фланге НАТО.

"Сегодня я хочу успокоить своих друзей в странах Балтии и сказать, что мы не считаем нападение со стороны России неизбежным, но альянс готов отреагировать немедленно, если у России возникнет идея пересечь территорию НАТО", - сказала Смит.

Батальон США будет находиться в Литве на ротационной основе как минимум до 2026 года. Батальоны США в Литве меняются с 2019 года.

В настоящее время в литовском Пабраде дислоцируются военные 3-го батальона Hounds 67-го бронетанкового полка и 1-го батальона Battle Kings 9-го полка полевой артиллерии.

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