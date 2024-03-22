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Фото ⟩ В эстонском Maxima на полке с веганскими продуктами нашли коробку с фекалиями

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Торговая сеть Maxima планирует активнее внедрять кассы самообслуживания.
Торговая сеть Maxima планирует активнее внедрять кассы самообслуживания. Фото: Marko Saarm

В последние годы вопросы веганства и вегетарианства становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Однако, помимо мирных дискуссий, противники этой системы питания часто прибегают к выражению своего отношения к ней в резкой форме, а иногда и через незаконную деятельность, пишет эстонский портал Rus.Postimees.

Люди, отказавшиеся от мяса и продуктов животного происхождения, уже привыкли к подобного рода пакостям: подходишь к полкам с веганскими товарами - а там лежит коробка со свиными котлетами или докторская колбаса.

Однако недавно в Maxima XX на улице Туулемаа в Таллинне произошел инцидент, который поверг пользователей интернета в шок. Жительница столицы разместила в социальной сети Facebook пост, в котором рассказала о неприятной находке.

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