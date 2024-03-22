Фото ⟩ В эстонском Maxima на полке с веганскими продуктами нашли коробку с фекалиями

В последние годы вопросы веганства и вегетарианства становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Однако, помимо мирных дискуссий, противники этой системы питания часто прибегают к выражению своего отношения к ней в резкой форме, а иногда и через незаконную деятельность, пишет эстонский портал Rus.Postimees.
Люди, отказавшиеся от мяса и продуктов животного происхождения, уже привыкли к подобного рода пакостям: подходишь к полкам с веганскими товарами - а там лежит коробка со свиными котлетами или докторская колбаса.