"Любовь сильнее всего": жительница Эстонии полюбила "врага", и от нее отреклась семья

В редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Таллинна, от которой отреклись отец и братья, потому что ее любовь - "позор". Но сама она отрекаться от любви не стала. Она верит, что любовь может остановить войну.
"Добрый день. Хочу рассказать вам историю мою и моего мужа, так как это затрагивает межнациональные отношения. Я - армянка. Муж мой - азербайджанец. Мой папа, когда узнал, что я встретила и полюбила человека не нашей нации, запретил мне с ним общаться и отправил к родственникам на перевоспитание. Папу я очень люблю, но от мужа своего я ни при каких условиях не откажусь. Мы поженились. 7 марта у нас родился сын. Так здорово, что мы не посмотрели на политические вопросы, не послушали никого и создали нашу семью. Мы за то, чтобы наши нации не воевали", - написала нам в письме жительница Эстонии Кристина Гаспарян.
Журналисты поговорили с ней.
В распоряжении Rus.Postimees есть документы, которые подтверждают, что мы общались с реально существующим человеком.
- Кристина, почему вы решили обратиться в Rus.Postimees с вашей историей?
- Больше тридцати лет идет война между Арменией и Азербайджаном за Карабах. Азербайджан сейчас взял Карабах. Эти две нации на самом деле близки, хоть религии и разные. Все законы и обычаи у нас одинаковые. Язык у нас тоже очень похожий. До войны отдавали замуж девушек. А сейчас очень много пар боятся вступить в союз, в отношения, в брак. Не разрешают родители. Именно потому, что между двумя странами вражда. Но многие молодые люди с обеих сторон хотят мира. Я понимаю, что вам это, скорее всего, не интересно… Нет проблем, спасибо…
- Наоборот, очень интересно, что есть те, кто готов сегодня вслух говорить о мире. Вы сказали, что вы не одни такие?
- Да, много тех, кто боится… Я местная. По национальности я - армянка. Гражданка России. Родилась в Германии. С 1998 года живу здесь, в Эстонии. У меня постоянный вид на жительство. Мой муж - азербайджанец. Он гражданин Азербайджана. Он тоже давно здесь живет. Мы почти два года вместе. Только что у нас родился ребенок. Но с обеих сторон нас осуждают…
- Ваш брак зарегистрирован государственными органами Эстонии?
- Да.
- Так в чем проблема?
- Отец со мной не общается уже больше двух лет… Он сказал, что не хочет ничего знать обо мне до конца своей жизни… Ровно потому, что мой муж азербайджанец, а наши нации воюют. Я недавно ходила на маникюр. Мой специалист - азербайджанка. Она раньше встречалась с армянином. Ей ее семья так же запретила встречаться с любимым человеком. Она испугалась.
А я пошла дальше. Я родила сына 7 марта. Но со мной никто из моих родных не общается. От меня полностью отказались все мои родственники. Вот, в чем моя боль… Сын у меня азербайджанец. Там по отцу этот вопрос решается. И тут местные меня осуждают…
- Диаспоры?
- Да. И те, и те.
- У вас были или есть родственники в Карабахе?
- В самом Карабахе нет. Но мы выходцы из территорий рядом с Карабахом.
- Чем вы занимаетесь?
- Сейчас я в декрете, а вообще я повар. Я в Эстонии закончила школу, получила образование в колледже. Я повар на камбузе, но в море не работала, потому что тогда отец открыл ресторан на Петербури-теэ. Я там проработала больше шести лет.
А потом я встретила своего мужа. Влюбились. Когда отец узнал, к нему обратился и мой муж, и руководство азербайджанской диаспоры. Отец сказал: «Нет». Отца встречаю каждую неделю - или в магазине, или на улице. Он отказывается говорить со мной. Оба моих брата сказали моей маме, что, не дай бог, они узнают, что мы с мамой общаемся.
- Вам угрожают?
- Нет. Такого нет. Но отец пытался нас разлучить. Он меня отправлял в Армению. Муж тогда подал заявление в Интерпол в Эстонии. Там меня нашли. Так как я гражданка России, меня сначала направили в Россию, а уже потом я перешла границу России с Эстонией.
- Вас насильно вывезли в Армению?
- Отец тогда приехал ко мне домой. «У тебя через два часа самолет. Бери, что нужно, и уезжай", - сказал он мне. Я просто не стала тогда спорить с папой… Через три месяца я не выдержала и вернулась.
- Чем занимается ваш супруг?
- Он тоже работает в сфере общественного питания. Он тоже повар. Он меня и ребенка полностью обеспечивает.
- Вам известны другие похожие истории?
- За 30 лет я первая армянка с мужем азербайджанцем в странах Балтии. Все такие пары из трех стран Балтии общаются. Была еще в 90-е годы здесь, в Эстонии, пара супружеская, где жена была азербайджанка, а муж армянин. Тогда тоже окружение активно настаивало на их разрыве. Они в итоге развелись.
Вообще, все друг друга знают. У меня много друзей азербайджанцев. Да и отец мой общается с азербайджанцами. Но "отдать дочь врагам" не может. Так и говорит. Мы же когда в Армению приезжаем, нам постоянно рассказывают, у кого кто там погиб на войне… У соседа внук погиб. У другого сын…
В России таких пар, как мы, много. Но Россия - большая, там это не так заметно. А здесь тысяча армян и тысяча азербайджанцев. И все друг друга знают. В Америке еще таких пар много. И там ничего не говорят. А тут я иду с мужем, а про меня говорят, что я предательница…
- В азербайджанской диаспоре как к вам относятся?
- Там многие приняли. Но есть и те, кто не принял. Но больше принимают. Скоро будет 40 дней моему ребенку. Из 60 гостей 40 будут азербайджанцы, которые приняли меня. И пара семей армян, кто со мной с детства общается. Будет общий праздник.
Моя близкая подруга - бакинская армянка. Она сначала сказала, что категорически не придет на эту встречу. Потом подумала. "Ребенок тут ни при чем, а это его праздник", - решила все-таки прийти к нам.
- Рассказывая об этом нам, вы чего хотите добиться?
- Я хочу показать, что человеческие отношения важнее всего. Что победят именно они. Я хочу другие пары призвать не бояться. Молодежь сильно не протестует против таких вещей. А старшее поколение против всего этого. У меня есть надежда, что моя история поможет другим.
Помню, как в 2008 году здесь была азербайджанская олимпиада школьная. И я тоже написала туда историю. Потом нас пригласили на площадь в Старом городе. И я тогда выиграла первое место. Второе и третье досталось ребятам азербайджанцам. Армянка выиграла азербайджанскую олимпиаду. И тогда писали журналисты о том, что надо и можно примириться. У нас правда похожие традиции, языки. Но религия разная…
- Политики ваших стран вас навряд ли поддержат.
- Да. Но надо сказать, что у многих политиков азербайджанцев жены армянки. Даже у первого президента Азербайджана Гейдара Алиева бабушка из Армении. Мы были вместе всегда. Женились. Но, как только началась война, началась вражда… И опять там что-то начинается на границах… Как только опять начинается, я понимаю, что у отца ненависть только растет…
- Вы верите, что сможете снова общаться с отцом?
- Я очень этого хочу. Я теперь сама родитель. И я не откажусь от своих детей. А папа сказал, что он от меня отказался. Надеюсь, что он меня простит.
- То, о чем вы говорите, идет вразрез с тем, что происходит в самых разных уголках планеты. Вам не кажется, что человечество в целом двигается куда-то не туда?
- Я очень надеюсь, что все нормализуется. Что люди будут слышать друг друга. Будут общаться. Я же ничего плохого не сделала. Я просто встретила человека, с которым мне реально хорошо. Я верю в любовь. Верю, что любовь сильнее всего.
- Вы понимаете, почему Путин не стал помогать Карабаху?
- Все, что там происходит в последние месяцы, для меня выглядит как договорная история. Азербайджан забрал Карабах не потому, что они сильнее, а потому, что все об этом договорились. И договорились давно. Это оставалось вопросом времени. Когда был президент Серж Саргсян, а до него Роберт Кочарян, Алиевы эти территории не трогали. Но потом специально поставили пешку, и все началось… Думаю, что пока не заберут коридор в Нахичевань, так и будет стоять у власти этот Пашинян. И это все обговорено властями России, Армении, Турции и другими.
Я помню, как Пашинян звал воевать молодых парней из других стран в Армению. Зачем? Чтобы он потом просто отдал все? За это мне очень обидно. Столько молодых ребят погибло…
- Вы считаете себя пацифистом?
- Конечно я себя считаю пацифистом, потому что надо остановить войны. Сейчас во всем мире война. Между Палестиной и Израилем. Между Украиной и Россией. Между Арменией и Азербайджаном. Самое ужасное, что гибнут дети, беременные женщины, мужья, старики. Дети голодают, остаются сиротами. Это все ужасно… Я очень дорожу своей дружбой с теми, с кем я дружу уже 15 лет в Эстонии. Думаю, что это доказывает, что войны быть не должно.
Тем, кто устраивает войны, я не знаю, что сказать… Нужно останавливаться. Вы видели, как матери с ума сходят на могилах сыновей? А я это видела. Это ужасно. Я такого врагу не пожелаю. И до сих пор в плену и в тюрьмах сидят дети. За что? За то, что взрослые их отправили на войну…
У меня родился сын. Я его ни за что на войну не отдам! Никогда! Я не для этого его поднимаю на ноги.
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