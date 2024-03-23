"Любовь сильнее всего": жительница Эстонии полюбила "врага", и от нее отреклась семья

- Я очень этого хочу. Я теперь сама родитель. И я не откажусь от своих детей. А папа сказал, что он от меня отказался. Надеюсь, что он меня простит.

- То, о чем вы говорите, идет вразрез с тем, что происходит в самых разных уголках планеты. Вам не кажется, что человечество в целом двигается куда-то не туда?

- Я очень надеюсь, что все нормализуется. Что люди будут слышать друг друга. Будут общаться. Я же ничего плохого не сделала. Я просто встретила человека, с которым мне реально хорошо. Я верю в любовь. Верю, что любовь сильнее всего.

- Вы понимаете, почему Путин не стал помогать Карабаху?

- Все, что там происходит в последние месяцы, для меня выглядит как договорная история. Азербайджан забрал Карабах не потому, что они сильнее, а потому, что все об этом договорились. И договорились давно. Это оставалось вопросом времени. Когда был президент Серж Саргсян, а до него Роберт Кочарян, Алиевы эти территории не трогали. Но потом специально поставили пешку, и все началось… Думаю, что пока не заберут коридор в Нахичевань, так и будет стоять у власти этот Пашинян. И это все обговорено властями России, Армении, Турции и другими.