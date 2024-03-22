"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - сказал представитель Кремля.

На брифинге для прессы Пескова спросили, означают ли его слова, что правовой статус СВО поменялся. Он ответил так: "Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это СВО де-юре, но де-факто для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт".

Песков не впервые характеризует "специальную военную операцию" как войну. Например, в феврале 2024 года он говорил, что "операция против Украины с определенными целями фактически продолжается как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом".

После февраля 2022 года граждан России стали регулярно штрафовать за слово "война" по административной статье о "дискредитации" армии. За более развернутые антивоенные заявления россиян привлекают к уголовной ответственности по статьям о "военных фейках" и "дискредитации".

Как сообщалось, российская армия в ночь на 22 марта нанесла массированный ракетный удар по Украине, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.

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