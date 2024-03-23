Весенняя чистка не только в шкафу, но и в организме! Самые эффективные детокс-чаи

С приближением весны все чаще возникает желание не только сменить гардероб, но и очистить организм. Как добиться этого с помощью натуральных с помощью натуральных продуктов?
"Детокс" часто воспринимается как маркетинговая уловка, ведь естественный детокс и так осуществляют наши органы - печень, почки, легкие, кишечник, даже кожа.
Но существует множество видов детокса, и один из них - очищающие организм чаи, которые обладают мочегонным или слабительным действием.
Латвийская природа щедро предлагает множество натуральных продуктов, из которых можно приготовить вкусные и полезные напитки, говорит Лайла Залите, фармацевт аптечной сети Apotheka.
Она продолжает: "Существует широкий ассортимент травяных чаев, и вы можете готовить чаи из одной травы или смешивая несколько трав вместе. Природные богатства можно использовать как в прохладную погоду, чтобы согреться, так и в теплую, чтобы освежиться, добавляя различные травы в воду комнатной температуры. Однако важно отметить, что просто залить травяной чай водой недостаточно для достижения терапевтического эффекта - как и в случае с лекарствами, необходимо строго соблюдать рецептуру, продолжительность и порядок употребления чая".
Например, при расстройстве желудка можно использовать мятный или ромашковый чай.
Мелисса также обладает успокаивающим, спазмолитическими действием и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. По вкусу она похожа на мяту, но более нежная и с ноткой лимона.
Одним из самых популярных детокс-чаев считается чай из одуванчиков, которые богаты ценными питательными веществами и витаминами, помогающими работе печени и почек. Этот чай обладает мочегонным действием, предотвращает вздутие живота и улучшает обмен веществ.
Чаи из расторопши, брусники и листьев земляники действуют как мочегонное и желчегонное средство, а также могут уменьшить воспаление желудочно-кишечного тракта.
В свою очередь, иван-чай полезен при проблемах с кишечником, язве желудка, гастрите и желудочных спазмах. Он также помогает при запорах.
Репешок помогает поддерживать работу печени, а кориандр, тмин, фиалка - нормальное функционирование пищеварительной системы.
То, что мы можем собрать прямо сейчас - это крапива, в которой на сегодняшний день самая высокая концентрация витаминов.
"Очищающие чаи можно периодически употреблять всем, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Они улучшают самочувствие и здоровье, а чем чище организм - тем крепче иммунитет. Кроме того, после употребления очищающих чаев организм эффективнее усваивает минералы и витамины", - говорит фармацевт.
Имейте в виду! Для естественного очищения организма важно уделять внимание правильному питанию и здоровому образу жизни в целом. Также, если вы покупаете готовые чаи, обращайте внимание на инструкцию по применению!
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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