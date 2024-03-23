Весенняя чистка не только в шкафу, но и в организме! Самые эффективные детокс-чаи

Одним из самых популярных детокс-чаев считается чай из одуванчиков, которые богаты ценными питательными веществами и витаминами, помогающими работе печени и почек. Этот чай обладает мочегонным действием, предотвращает вздутие живота и улучшает обмен веществ.

Чаи из расторопши, брусники и листьев земляники действуют как мочегонное и желчегонное средство, а также могут уменьшить воспаление желудочно-кишечного тракта.

В свою очередь, иван-чай полезен при проблемах с кишечником, язве желудка, гастрите и желудочных спазмах. Он также помогает при запорах.

Репешок помогает поддерживать работу печени, а кориандр, тмин, фиалка - нормальное функционирование пищеварительной системы.

То, что мы можем собрать прямо сейчас - это крапива, в которой на сегодняшний день самая высокая концентрация витаминов.

"Очищающие чаи можно периодически употреблять всем, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Они улучшают самочувствие и здоровье, а чем чище организм - тем крепче иммунитет. Кроме того, после употребления очищающих чаев организм эффективнее усваивает минералы и витамины", - говорит фармацевт.

Имейте в виду! Для естественного очищения организма важно уделять внимание правильному питанию и здоровому образу жизни в целом. Также, если вы покупаете готовые чаи, обращайте внимание на инструкцию по применению!

Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.

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