Евросоюз утвердил санкции из-за смерти Навального

Совет Европейского союза утвердил санкции из-за смерти в заключении российского оппозиционера Алексея Навального. В пятницу, 22 марта, их ввели в отношении 33 физических и двух юридических лиц за нарушение прав человека, список опубликован на официальном сайте ЕС. Его фигурантам отныне запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в ЕС подлежат заморозке в случае обнаружения.

"Медленное убийство Алексея Навального кремлевским режимом ярко напоминает, как он полностью пренебрегает человеческой жизнью", - заявил глава Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, добавив при этом, что "Путин - это не Россия, а Россия - это не Путин" и что ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество и независимые голоса в РФ.

Под санкции попали многие сотрудники колоний и судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталья Дударь, которые в разные годы выносили решения по делам Навального, также Андрей Суворов, приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, и Кирилл Никифоров, отклонивший его иск к ИК-6 из-за 12 суток ШИЗО. Помимо них, в списке оказались исправительные колонии № 3 "Полярный волк" в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе и № 6 в Мелехово Владимирской области. В решении совета ЕС говорится, что обе колонии "известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными".

В своем заявлении Совет Евросоюза призвал также власти РФ к немедленному освобождению всех политзаключенных, находящихся в тюрьмах страны.

Смерть Навального

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Соратники политика считают, что его убили.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!