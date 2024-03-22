Силиня создала комиссию для оценки ответственности должностных лиц за полеты Кариньша

В заявлении для прессы Силиня сообщила, что получила запрос прокурора о правомерности использования договорных авиарейсов.

Чтобы оценить обстоятельства, изложенные в заявлении прокурора, а также действия и ответственность должностных лиц, в среду, 20 марта, премьер-министр поручила Министерству юстиции, Министерству финансов, Министерству экономики и Министерству благосостояния делегировать представителей в независимую комиссию по оценке.

Функции управления комиссией и секретариата будут возложены на Минюст, сообщили агентству LETA в Кабинете министров.

Учитывая требование Генеральной прокуратуры, Силиня также поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормы, определяющие условия использования специальных договорных транспортных услуг.

Также премьер поручила Госканцелярии разработать внутренний регламент для планирования и мониторинга исполнения договоров в соответствии с требованиями закона о публичных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах до 1 июля 2024 года.

"У меня нет информации о возможном уголовном преследовании конкретных должностных лиц в связи с выявленными прокуратурой нарушениями. Если я получу такую информацию, то немедленно приму меры в соответствии с требованиями закона", - сказала Силиня, подчеркнув, что полагается на компетентность правоохранительных органов.

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