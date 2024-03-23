"Крым ваш, а чей Белгород?" Как белгородцы переживают новые ежедневные обстрелы и почему чувствуют себя брошенными

Чувства обиды и раздражения заметны почти в каждом крупном городском сообществе во «ВКонтакте» или в обсуждениях под постами в местных телеграм-каналах. Разнообразные празднования и развлечения, происходящие в Москве на фоне обстрелов Белгорода, вызывают у людей особенное негодование.

«У нас в регионе даже ни разу не был объявлен траур по погибшим — ни после обстрела 30 декабря, когда погибли 25 человек, ни после 15 февраля, когда погибли семь человек, ни в эту неделю, — говорит Полина. — В то же время люди видят в соцсетях праздничные сообщения из Москвы — последние были посвящены концерту в честь Крыма. Тогда у нас создали тред с вопросом „Крым ваш, а чей Белгород?“».

«Среди моих знакомых было общее недоумение по поводу этого праздника, — рассказывает София. — Как вообще можно проводить концерт на Красной площади, когда так обстреливают Белгород и гибнут люди? Эта обида держится у людей еще с начала обстрела Шебекино в 2022 году. Особенно она сильна среди людей старшего возраста, коренного населения — их возмущает, почему никому нет дела до региона, почему нам никто не помогает?»

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

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