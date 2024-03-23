В последние годы наш старый город стал гораздо тише. Чтобы оживить исторические улицы Старой Риги и вернуть на них поток людей, в этом году впервые объединились четыре хорошо известных и излюбленных людьми бара Вецриги, чтобы общими усилиями реализовать новый проект - "Фестиваль Вецриги". Смотрите фото с первого дня фестиваля!

Инициаторы и организаторы "Фестиваля Вецриги" - хорошо известные бары старого города - B Bārs Restorāns, B Bārs Restorāns, Bārs Garāža, Rīgas Ķirsis. Объединив свои знания, они нацелены сделать Старую Ригу самым лучшим, активным и интересным старым городом стран Балтии.

Фестиваль символически был организован в помещениях бывшего Latvia Casino на улице Калькю. Выбор этих помещений очень важен, так как они позволят посетителям фестиваля оценить очарование Старой Риги и познакомиться с интерьерами другой эпохи в сочетании с разнообразной программой музыки и представлений в течение двух дней.

В первый день фестиваля 22 марта у посетителей фестиваля была возможность посмеяться вместе с комиком Гатисом Кандисом, Borderline Comedy и Futurmamma, услышать музыкантов I MEAN LOVE, Bel Tempo и 24. Avēnija, а также потанцевать под ритмы диджеев Роя Роджерса, Роберта Гобзиньша и Тома Гревиньша.