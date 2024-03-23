В Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в Москве

В Брянской области сотрудники правоохранительных органов РФ остановили автомобиль, который был объявлен в розыск в связи с нападением на концертный зал "Крокус Сити Холл", пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы Baza и "Осторожно, новости". Позднее эту информацию подтвердил депутат госдумы России Александр Хирштейн.
По информации СМИ, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый рядом с границей с Беларусью и Украиной. Всего в салоне машины находились шесть человек, четверо сбежали, однако двое были задержаны.
Задержанные, якобы, граждане Таджикистана.
В свою очередь Хирштейн рассказал, что автомобиль Renault, в котором ехали подозреваемые, обнаружили в ночь на субботу в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области. Водитель не остановился по требованию полиции и начал бегство.
"В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается", - сообщил Хирштейн.
По его словам, в салоне машины были найдены паспорт гражданина Таджикистана, пистолет "ПМ" и магазин к автомату Калашникова.
Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы разыскивают белый Renault, на котором могли скрыться подозреваемые в теракте. Также сообщалось о розыске автомобиля Renault серого цвета.
Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал фото людей, которые, предположительно, передвигались в машине, остановленной в Брянской области.
В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Позднее Следственный комитет подтвердил информацию о задержании четырех человек.
Как уже сообщалось, вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве — она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей — они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали.
Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа". Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению. Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.
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