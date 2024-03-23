В Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в Москве

В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех человек, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Позднее Следственный комитет подтвердил информацию о задержании четырех человек.

Как уже сообщалось, вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве — она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей — они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали.

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа". Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению. Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

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