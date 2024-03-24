"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл". Насколько это правдоподобно?

До нападения на «Крокус Сити Холл» деятельность группировки «Исламское государство» (ИГ) в России в основном сводилась к малозаметным атакам на сотрудников силовых структур, пишет журналист Службы мониторинга Би-би-си Алекс Шамс Райт.

Райт отмечает, что, как правило, ИГ действует в России под вывеской своего малозаметного филиала «Кавказская провинция», основанного в 2015 году.

Последнее нападение, ответственность за которое взяла на себя ИГ, было совершено в России в 2020 году.

Зачем ИГИЛ понадобились нападения в Кермане и Красногорске?

По мнению эксперта Би-би-си Мины Аль-Лами, между последним нападением в Подмосковье и январским в Кермане довольно много общего, включая количество жертв (более 100 погибших в России и около 100 в Иране), а также тот факт, что оба были совершены в странах, где ИГ не имеет значительного присутствия, активных филиалов или базы поддержки.

«В целом, группировка и ее сторонники будут рассматривать эти две крупные атаки в этом году как большой пропагандистский переворот, который, как надеется ИГ, поможет восстановить его имидж в роли глобальной угрозы и активизировать усилия по вербовке, хотя они последовали за тяжелым годом для ИГ, полным неудач», — добавила эксперт.

Фото: BBC

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Фото: BBC