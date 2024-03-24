В пятницу вечером несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске - погибли более 130 человек, включая детей. В этот же вечер группировка «Исламское государство», признанная террористической в России и многих других странах, взяла на себя ответственность за нападение.
"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл". Насколько это правдоподобно?
Официальных версий, кто мог стоять за этим, российская сторона пока не предлагала. Российские пропагандистские каналы писали, что заявление ИГ фейковое, и намекали на причастность Украины, которая это категорически отрицает.
За сутки, прошедшие со времени нападения, ИГ распространило новое заявление, в котором еще раз говорилось о ее ответственности за произошедшее в «Крокус Сити Холле».
В сообщении агентства «Амак», связанном, как считается, с ИГ, опубликована фотография, на которой, предположительно, изображены четверо участников нападения. На фотографии их лица полузакрыты масками и размыты фотофильтром.
При этом, как рассказывает эксперт Би-би-си по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами, в этом сообщении не упоминается, какое именно региональное отделение подготовило и совершило нападение.
В стандартной формулировке, на месте, где ИГ обычно указывает одно из своих подразделений, в заявлении относительно «Крокус Сити Холла» написано только «Россия».
По мнению Мины Аль-Лами, отсутствие упоминания регионального отделения — довольно частая практика для ИГ. В данном случае это может говорить нам о том, что ИГ пытается защитить свой немногочисленный филиал в России от пристального внимания российских силовиков, либо о том, что региональное отделение могло и не участвовать в нападении.
Как отмечает Мина Аль-Лами, в январе 2024 года, когда ИГ взяло на себя ответственность за нападения в иранском городе Кермане, оно также не стало указывать региональное отделение, осуществившее нападение.
Отсутствия указания на местное отделение
На отсутствие упоминания регионального отделения ИГИЛ обратили внимание и провластные российские каналы. По их мнению, это говорит о том, что заявление заявление группировки является фейком.
Так, в провоенном и близком к Минобороны РФ телеграм-канале «Рыбарь» утверждалось, что «заявления о том, что ИГ якобы взяло на себя ответственность за теракт в Москве, являются фейком», так как «этих сообщений нет ни на одном из ресурсов группировки или их региональных филиалов».
Ранее сообщалось, что к нападению в Подмосковье могут быть причастны связанные с ИГ «Вилаят Кавказ» или «Вилаят Хорасан» — афганская ячейка ИГ. О том, что за нападением на «Крокус» может стоять именно «Вилаят Хорасан», ранее заявляли источники американских СМИ в спецслужбах США.
Предполагается, что среди членов афганского филиала могут быть русскоязычные выходцы из Центральной Азии.
До нападения на «Крокус Сити Холл» деятельность группировки «Исламское государство» (ИГ) в России в основном сводилась к малозаметным атакам на сотрудников силовых структур, пишет журналист Службы мониторинга Би-би-си Алекс Шамс Райт.
Райт отмечает, что, как правило, ИГ действует в России под вывеской своего малозаметного филиала «Кавказская провинция», основанного в 2015 году.
Последнее нападение, ответственность за которое взяла на себя ИГ, было совершено в России в 2020 году.
Зачем ИГИЛ понадобились нападения в Кермане и Красногорске?
По мнению эксперта Би-би-си Мины Аль-Лами, между последним нападением в Подмосковье и январским в Кермане довольно много общего, включая количество жертв (более 100 погибших в России и около 100 в Иране), а также тот факт, что оба были совершены в странах, где ИГ не имеет значительного присутствия, активных филиалов или базы поддержки.
«В целом, группировка и ее сторонники будут рассматривать эти две крупные атаки в этом году как большой пропагандистский переворот, который, как надеется ИГ, поможет восстановить его имидж в роли глобальной угрозы и активизировать усилия по вербовке, хотя они последовали за тяжелым годом для ИГ, полным неудач», — добавила эксперт.
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