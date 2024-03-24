22 и 23 марта в самом центре Риги прошел "Фестиваль Вецриги", цель которого - оживить исторические улицы Старого города и вернуть на них поток людей. Смотрите фото со второго дня фестиваля!

Как уже сообщалось, фестиваль символически был организован в помещениях бывшего Latvia Casino на улице Калькю. Выбор этих помещений очень важен, так как они позволят посетителям фестиваля оценить очарование Старой Риги и познакомиться с интерьерами другой эпохи в сочетании с разнообразной программой музыкальных и других представлений в течение двух дней.