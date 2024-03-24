Запущенная Россией крылатая ракета залетела в воздушное пространство Польши

"Хотим вас проинформировать, что 24 марта в 4:23 [5:23 по латвийскому времени] одна из крылатых ракет, запущенных этой ночью российской авиацией дальнего действия, нарушила воздушное пространство Польши", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что это была одна из ракет, запущенных по целям на западе Украины.

Ракета вошла в польское воздушное пространство в районе деревни Осердово в Люблинском воеводстве и оставалась там в течение 39 секунд. За это время она была отслежена польскими военными радарными системами, указало министерство.

"Этой ночью были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. В том числе привлечена авиация Польши и союзников", - сообщило министерство.

"Мы постоянно следим за ситуацией на территории Украины и находимся в постоянной готовности, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши", - отмечается в сообщении.

Ранее уже были случаи, когда российские ракеты, которые РФ использует для войны в Украине, залетали и даже падали в воздушном пространстве Польши.

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