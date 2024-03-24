WhatsApp введет бесплатную функцию, которая в Telegram доступна за деньги

Как указывает портал WABetaInfo, все пользователи смогут расшифровывать аудио в текстовом формате простым нажатием кнопки - перед первой расшифровкой нужно будет загрузить все необходимые дополнения программного обеспечения, но в будущем в этом не будет необходимости.

Подобная функция уже давно есть в Telegram, однако полноценно она доступна для тех, кто платит за подписку. Пользователи Telegram Premium также могут запретить, чтобы им слали голосовые сообщения.

Пока функция расшифровки голосовых сообщений разрабатывается и скрыта от пользователей WhatsApp. Точной даты, когда эта функция станет доступной пользователям, пока нет. Интересно, что эта функция будет предложена на смартфонах iPhone, в свою очередь, пользователям устройств на Android придется подождать.

В одном из последних обновлений в WhatsApp была добавлена функция обмена файлами, которая по идее является аналогом AirDrop. Кроме того, стали доступны голосовые сообщения, которые удаляются после прослушивания.

Скоро WhatsApp ждут серьезные перемены. При помощи этого приложения будет возможно писать и в Telegram, Discord и других мессенджерах. Не исключено, что такая возможность появится и в других сервисах обмена сообщениями.

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