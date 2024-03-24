Убийство маленькой Юстине: в волости никто не знал, что в семье растет ребенок с особыми потребностями

"Не может же быть так, что все, что мы знаем о Юстине - это одна фотография в СМИ и информация, что она была безжалостно убита. Она была маленькой девочкой со своим характером, своими любимыми игрушками, своими мечтами и своей жизнью, которую прервали самые близкие", - отмечает передача.

Именно поэтому в Резекненской начальной школе - в центре развития LTV встретило няню Юстине Светлану Садовску. Она знала девочку очень хорошо.

"И мы каждое утро встречались, каждое утро! И я ее делала прическу, она сама первой бежала ко мне, и у нее голосок был как колокольчик", - вспоминает Светлана Садовска.

"Юстиночка все время была улыбчивая, радостная, всегда нужно было обниматься, она без этого уже не могла. Без объятий.

И она всегда меня спрашивала, ты меня любишь? И я говорю, конечно, я люблю тебя и всех деток", - рассказала нянечка.

Управляющая Роговской волостью Ливия Плявинска рассказала, что знала эту семью, но даже не ощущала, что в ней живет Юстине.

Плявинска отметила, что о том, что в семье растет ребенок с особыми потребностями, здесь не знал никто. Никто не видел девочку ни во дворе дома, ни на детской площадке, ни в самом центре Роговки. Даже в магазине нет. Поэтому, узнав, что Юстине пропала, местные были шокированы тем, что Юстине жила в этом доме.

Местных жителей, которые днями и ночами искали девочку, больше всего ранит ужасная ложь семьи.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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