Один человек после смерти спас пятерых: как в Страдиня прошли сложные операции по трансплантации?

Чтобы трансплантации были проведены как можно быстрее, была привлечена и Служба неотложной медицинской помощи - для обеспечения транспортировки органов, медицинского оборудования и медиков из Риги в региональную больницу и обратно.

Сложные операции по трансплантации в Латвии проводят только в больнице Страдиня. В этот раз медикам удалось пересадить сердце, печень, новые органы получили два почечных пациента, а еще одному сделали трансплантацию роговицы глаза.

"Я бы однозначно сказал, что это операции высшего пилотажа в хирургии, все они очень специфичны и не могут быть выполнены любым хирургом без предварительного опыта, без предварительной подготовки в этой области", - отметил заместитель главврача Клинической университетской больницы Страдиня Янис Вилманис.

Каждый житель Латвии может сделать выбор о жертвовании органов в системе э-здоровья. Это занимает всего пару минут.

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