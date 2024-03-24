Один человек после смерти спас пятерых: как в Страдиня прошли сложные операции по трансплантации?

Благодаря разрешению близких погибшего человека пожертвовать его органы, медикам больницы Страдиня удалось провести пять сложных операций по трансплантации, сообщает передача TV3 Ziņas.
Чтобы трансплантации были проведены как можно быстрее, была привлечена и Служба неотложной медицинской помощи - для обеспечения транспортировки органов, медицинского оборудования и медиков из Риги в региональную больницу и обратно.
Сложные операции по трансплантации в Латвии проводят только в больнице Страдиня. В этот раз медикам удалось пересадить сердце, печень, новые органы получили два почечных пациента, а еще одному сделали трансплантацию роговицы глаза.
"Я бы однозначно сказал, что это операции высшего пилотажа в хирургии, все они очень специфичны и не могут быть выполнены любым хирургом без предварительного опыта, без предварительной подготовки в этой области", - отметил заместитель главврача Клинической университетской больницы Страдиня Янис Вилманис.
Каждый житель Латвии может сделать выбор о жертвовании органов в системе э-здоровья. Это занимает всего пару минут.
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