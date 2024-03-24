Внимание: далее следует описание пытки

На снимке изображен мужчина, лежащий на полу со спущенными штанами. По данным Telegram-каналов, к телу Фаридуни подключено военное устройство связи ТА-57, которое используется для пыток электрошоком. Конец провода, вероятно, прикреплен к его гениталиям, хотя часть изображения размазана.

В описании в Telegram-канале Grey Zone говорится, что напряжение достигает 80 вольт и, чтобы усилить боль, подозреваемого обливают водой.

В субботу в Telegram-каналах также появилась видеозапись допроса другого подозреваемого, Раджаба Ализаде. На нем изображен мужчина в камуфляже, который прижимает Ализаде к земле, затем подносит нож к его правому уху и отрезает кусок, а затем заставляет Ализаде его съесть.

Как сообщалось, в пятницу, 22 марта, вооруженные люди открыли огонь в концертном комплексе "Крокус Сити Холл", расположенном в Красногорске, в Подмосковье. Следственный комитет России подтвердил смерть 137 человек, личности 62 из которых установлены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тем временем Кремль поручил государственным и лояльным правительству или пропагандистским СМИ подчеркивать в новостях о теракте "украинский след".

МИД Украины категорически отверг выдвинутое обвинение в том, что к теракту причастен Киев. "Подобные обвинения являются провокацией, спланированной Кремлем", - подчеркнули в министерстве. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что Украина не причастна к этому инциденту.

Галерея: Пожар и теракт в "Крокус Сити Холле"

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