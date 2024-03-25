Видео ⟩ Экс-глава офиса "Единства" рассказал, кто вручил ему последние деньги в конверте

Однако трудно поверить в утверждения о том, что "Новое Единство" не знало о статусе Орлеанса до января 2023 года. Во-первых, до недавнего времени на сайте партии указывалось, что он является депутатом Марупской думы - сейчас эта информация удалена.

Во-вторых, в середине 2021 года, перед муниципальными выборами, на которых Орлеанс лидировал в списке "Нового Единства" в Марупе, объединение опубликовало в своих социальных сетях видео, на котором Кампарс брал интервью у Орлеанса, представляя того как человека с опытом работы в самоуправлении, а в титрах также было указано, что Орлеанс является депутатом.

Орлеанс также считает, что его исключили из партии без соблюдения процедуры, поскольку, по его мнению, уставом предусмотрено, что и он, и одно из партийных подразделений, которое он представляет, должны были быть приглашены на заседание правления, где принималось решение.

Он усомнился в возможности обжаловать это решение правления на съезде партии - не видя в этом смысла.

Эдмунд Юревич, лидер фракции "Нового Единства" в Сейме и член правления партии, сообщил, что решение об исключении Орлеанса было единогласным. Причина, как сообщается, заключалась в том, что после прохождения внутрипартийных процедур он начал публично говорить о разногласиях.

"Я думаю, что сейчас определенно не самые легкие времена для нашей политической партии.