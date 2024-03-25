Видео ⟩ Экс-глава офиса "Единства" рассказал, кто вручил ему последние деньги в конверте

На этой неделе правящая коалиция отклонила просьбу оппозиции об отставке министра финансов Арвила Ашераденса в связи со скандалом вокруг претензий Нормунда Орлеанса, бывшего главы офиса партии "Единство", о получении зарплаты в конвертах и других нарушениях. В интервью программе Латвийского телевидения De Facto Орлеанс подробно рассказал о том, насколько широко было распространено обращение наличных денег в партии во времена бывшего генерального секретаря Артиса Кампарса.
De Facto также стало известно, какие объяснения дает политическая организация властям, проверяющим заявления Орлеанса. Например, "Новое Единство" утверждает, что Орлеанс обманул, не заявив, что он является должностным лицом - депутатом городской думы Марупе.
Бывший член партии "Единства" Нормундс Орлеанс, исключенный из организации решением правления в середине марта за "нанесение значительного ущерба партии", подробно прокомментировал программе ситуацию.
В этом разговоре фигурирует человек, который якобы занимался денежным обращением в партии, а именно бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс.
"Что я видел у своих коллег, так это то, что на столе лежали конверты и была написана первая буква, или имя. Кампарс пришел и вручил мне и моему коллеге последнюю сумму. Это могло быть в прошлом году, в январе. Он сказал, теперь будет по-другому и все. Конечно, коллеги боятся, на них оказывается давление...", - рассказал Орлеанс.
На вопрос, являются ли 650 евро в месяц, упомянутые в материалах партии, обычной фиксированной оплатой или приблизительной, Орлеанс ответил:
"Это зависело от того, как я использовал свою машину - сколько топлива израсходовал. Тогда что-то добавляли. Конечно, он [Кампарс] следил за всем этим".
Неделю назад в разговоре с De facto Кампарс опроверг какие-либо денежные выплаты на нужды партии или объединения.
На вопрос, может ли он подтвердить, что в то время, когда он был генеральным секретарем не было никаких, хотя бы законных, денежных расчетов наличными, Кампарс ответил:
"Да, я могу это подтвердить".
Однако теперь Орлеанс утверждает, что оборот наличных в партии был более частым, чем сообщалось ранее, и был связан не только с зарплатами офисных работников.
На вопрос, бывали ли случаи, когда офису что-то нужно, а денег в кассе нет, и приходилось обращаться к Кампарсу за наличными, чтобы оплатить мероприятие или доставку еды, бывший сотрудник "Единства" рассказал:
"Конечно, я сообщал, что нам нужны деньги. А он мне говорил: "Ну так купите!". Я покупал и отдавал ему чек. А он смотрел, что все сделано, и возвращал мне деньги".
Орлеан продолжает подчеркивать, что обратился в правоохранительные органы только тогда, когда понял, что "Единство" не будет решать эти вопросы.
Он всего лишь хотел, чтобы партия подавала в Службу государственных доходов (VID) исправленные декларации и платила социальный налог с зарплат, фактически полученных работниками в предыдущие годы. Об этом он говорил и на заседаниях Комиссии по этике партии.
В полученных от партии документах нет полной ясности, говорит юрист Карлис Орлеанс, сын Нормунда Орлеанса:
"[Не дано] полного заключения Комиссии по этике, в котором определено, что было предоставлено, какая информация, какие люди приглашены - чтобы было понятно.
На данный момент есть две страницы текста о том, что спасибо, вы предоставили информацию, но мы ничего такого не нашли, проверим там еще что-нибудь.
Ну, вполне формально. Поэтому сложно ответить на вопросы прессы, журналистов и общественности в целом. Потому что в настоящее время их общение как бы открытое, но на самом деле это не так".
De facto удостоверился, что в разъяснениях для Инспекции труда "Новое Единство" объясняет, почему задержало выплату зарплаты Орлеансу в 2023 году.
Утверждается, что это произошло по вине самого работника, поскольку он скрывал тот факт, что является государственным должностным лицом, но партия не может выплачивать депутатам муниципалитетов более одной минимальной заработной платы в месяц из государственного финансирования.
В январе 2023 года KNAB сообщил "Единству", что Орлеанс является депутатом местного самоуправления, и наказал за это партию.
Теперь в партии утверждают, что их обманули и что Орлеан своим бездействием причинил партии убытки, поэтому ему сказали, что зарплату задержат, против чего он не возражал.
De facto выяснил, что KNAB оштрафовал партию за несколько нарушений в 2021 году. За весь год Орлеансу переплатили 1 160 евро, но были и другие нарушения, которые могут измеряться десятками тысяч евро. Общий штраф партии за все это составил 700 евро.
Однако трудно поверить в утверждения о том, что "Новое Единство" не знало о статусе Орлеанса до января 2023 года. Во-первых, до недавнего времени на сайте партии указывалось, что он является депутатом Марупской думы - сейчас эта информация удалена.
Во-вторых, в середине 2021 года, перед муниципальными выборами, на которых Орлеанс лидировал в списке "Нового Единства" в Марупе, объединение опубликовало в своих социальных сетях видео, на котором Кампарс брал интервью у Орлеанса, представляя того как человека с опытом работы в самоуправлении, а в титрах также было указано, что Орлеанс является депутатом.
Орлеанс также считает, что его исключили из партии без соблюдения процедуры, поскольку, по его мнению, уставом предусмотрено, что и он, и одно из партийных подразделений, которое он представляет, должны были быть приглашены на заседание правления, где принималось решение.
Он усомнился в возможности обжаловать это решение правления на съезде партии - не видя в этом смысла.
Эдмунд Юревич, лидер фракции "Нового Единства" в Сейме и член правления партии, сообщил, что решение об исключении Орлеанса было единогласным. Причина, как сообщается, заключалась в том, что после прохождения внутрипартийных процедур он начал публично говорить о разногласиях.
"Я думаю, что сейчас определенно не самые легкие времена для нашей политической партии.
Понятно, что нам самим - каждому члену партии, как и мне, и вообще членам правления – приходится думать о том, как, в частности, может быть, научиться правильному общению с обществом, объяснять лучше, чтобы вернуть доверие общественности", - сказал Эдмунд Юревич.
Между тем другой член правления партии, министр образования и науки Анда Чакша, считает, что партия даже задержалась с исключением Орлеанса:
«По сути, я думаю, что исключение должно было произойти уже давно. Это ни в коем случае не история о деньгах, а о том, как все делается.
Ну, на мой взгляд, есть обязанности, и человек должен делать свою работу".
Что же будет, если окажется, что все или даже некоторые обвинения Орлеанса не являются клеветой, и найдут нарушения в работе "Единства"? Не слишком ли торопится партийное правление? Лидер фракции Юревич говорит, что если возникнут новые условия, должны быть приняты новые решения.
Видео: Сюжет программы De facto