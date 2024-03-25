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Видео ⟩ На Новочеркасской ГРЭС в России произошли взрывы и пожар

rus.tvnet.lv
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Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

В ночь на понедельник, 25 марта, на Новочеркасской ГРЭС (государственная районная электростанция) в России произошел пожар, в результате которого были повреждены два энергоблока, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал ростовский губернатор Василий Голубев.

По словам губернатора, из-за пожара на некоторое время отключились высоковольтные линии передачи, и остановлены два энергоблока ГРЭС (всего на станции их девять).

Предполагается, что электростанцию ​​атаковали дроны.

Местные жители говорят, что слышали как минимум десять дронов, а затем на электростанции прогремели взрывы.

В сети появились видео взрывов, а затем и пожара. Новочеркасская ТЭЦ - вторая по мощности электростанция Ростовской области, уступающая по мощности только Ростовской АЭС.

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