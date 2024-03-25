Видео ⟩ На Новочеркасской ГРЭС в России произошли взрывы и пожар

"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - написал ростовский губернатор Василий Голубев.

По словам губернатора, из-за пожара на некоторое время отключились высоковольтные линии передачи, и остановлены два энергоблока ГРЭС (всего на станции их девять).

Предполагается, что электростанцию ​​атаковали дроны.

Местные жители говорят, что слышали как минимум десять дронов, а затем на электростанции прогремели взрывы.

В сети появились видео взрывов, а затем и пожара. Новочеркасская ТЭЦ - вторая по мощности электростанция Ростовской области, уступающая по мощности только Ростовской АЭС.

⚡️In the Rostov region of Russia, there was a drone attack on the Novocherkassk Thermal Power Plant during the night.



Two power units have been temporarily shut down. Additionally, due to a fire at the substation, high-voltage lines were disconnected. pic.twitter.com/ntoQECGnfd — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) March 25, 2024

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