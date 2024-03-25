Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в Газе

Это первый подобный призыв, одобренный Совбезом ООН за время войны Израиля против группировки ХАМАС, осуществившей нападение на израильскую территорию в октябре 2023 года.

В прошлом против резолюций Совбеза выступали США, однако в этот раз представитель Вашингтона при голосовании воздержался.

На прошлой неделе Россия и Китай также заблокировали резолюцию о ситуации в сектора Газа, предложенную США. В ней призыв к немедленному прекращению огня увязывался с освобождением израильских заложников, которых удерживают боевики ХАМАС.

Принятая в понедельник резолюция была предложена непостоянными членами Совбеза ООН. В ее тексте также содержится призыв немедленно и без всяких условий освободить заложников.

Тот факт, что США не заблокировали нынешнюю резолюцию Совбеза ООН, говорит о растущих противоречиях между Вашингтоном и Израилем по поводу операции в секторе Газа.