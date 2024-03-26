Нина Макаренко рассказала, что оставила уже разрушенный дом. «Поразбивали наши дома. Нет ничего».

Перед отъездом Нина накрасила губы и нарумянила щеки, но все, что она взяла с собой — это немного одежды и банку домашнего варенья.

До войны она регулярно ездила в Россию за покупками, а теперь россияне обстреливают ее дом.

«Это страшно. И днем бьют, и вечером бьют», — говорит она.

Автобус везет людей в небольшой город Ахтырка, где местные власти обустроили в детском саду и школе временный приют.

Здесь уютно, с детьми работают психологи, повсюду много улыбок и смеха.

Но на расставленных в классе раскладушках неподвижно сидят пожилые женщины, которые выглядят растерянными. Они потеряли все, что имели и что было им знакомо.

Первое, что я слышу, когда захожу в комнату, это призыв о помощи украинским военным.

«Дайте им оружие, чтобы выгнать русских из нашей страны, это наша основная просьба, — говорит Валентина, вскакивая, чтобы поприветствовать меня. — Их самолеты сбрасывают на нас бомбы, их нечем сбивать!».

Следующая вспышка гнева, которую я слышу, касается Владимира Путина, который развязал эту войну и только что переизбрался на пятый срок.

«Путин — это наш враг! Сказал, что уничтожит Украину! — страстно произносит Татьяна и высмеивает триумфальное „переизбрание“ российского лидера. — Он сам себя выбрал»!