Фото ⟩ Поиски пропавшего Роберта: полиция просит отозваться этих мужчин

Государственная полиция просит отозваться мужчин со снимков, которые 24 марта в 4:50 (в ночь с 23 на 24 марта) пересекали Каменный мост по направлению из Старой Риги в Пардаугаву и продолжили идти по улице Мукусалас в направлении торгового центра Riga Plaza.

Фото: Valsts policija

Кроме того, стражи порядка просят отозваться всех, кто знает этих мужчин, позвонив по номеру телефона 110 или 67086678.

Пропавший был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю безрукавку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белую спортивную обувь Nike. У мужчины была поясная сумка Nike цвета хаки.

Друзья, близкие и стражи порядка просят осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 22084084.

Водителей, в машинах которых есть регистраторы и которые 24 марта примерно в пять утра ехали по улице Мукусалас, призывают присылать записи и предоставлять информацию.

Друзья и близкие также просят делиться постом Китии Айши в Facebook, который пополняется новой информацией о поисках мужчины.

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