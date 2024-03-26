Фото ⟩ Поиски пропавшего Роберта: полиция просит отозваться этих мужчин

Сотрудники полиции, проводя работу по поиску без вести пропавшего Роберта Миксонса, призывают отозваться видимых на изображениях мужчин, которые могут предоставить ценную информацию.
Государственная полиция просит отозваться мужчин со снимков, которые 24 марта в 4:50 (в ночь с 23 на 24 марта) пересекали Каменный мост по направлению из Старой Риги в Пардаугаву и продолжили идти по улице Мукусалас в направлении торгового центра Riga Plaza.
Кроме того, стражи порядка просят отозваться всех, кто знает этих мужчин, позвонив по номеру телефона 110 или 67086678.
Пропавший был одет в клетчатую рубашку, темно-синюю безрукавку, синие джинсы с коричневым ремнем и черно-белую спортивную обувь Nike. У мужчины была поясная сумка Nike цвета хаки.
Друзья, близкие и стражи порядка просят осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110 или 22084084.
Водителей, в машинах которых есть регистраторы и которые 24 марта примерно в пять утра ехали по улице Мукусалас, призывают присылать записи и предоставлять информацию.
Друзья и близкие также просят делиться постом Китии Айши в Facebook, который пополняется новой информацией о поисках мужчины.
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