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Смилтенс: Кариньшу следовало бы набраться смелости и подать в отставку

rus.tvnet.lv/LETA
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Эдвард Смилтенс
Эдвард Смилтенс Фото: Evija Trifanova/LETA

"Объединенный список" призвал бы министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша подать в отставку и в том случае, если бы политическая сила входила в состав правительства, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 секретарь и депутат Сейма Эдвард Смилтенс, комментируя "дело о полетах".

"С учетом фактов, которые увидели свет, господину Кариньшу следовало бы набраться смелости и подать в отставку", - заявил Смилтенс.

На вопрос о том, кто должен взять на себя ответственность, Смилтенс ответил, что полученные по запросу "Объединенного списка" ответы свидетельствуют, что решение по конкретным полетам принимает премьер-министр, бюро премьер-министра на основании консультаций и оценки целесообразности.

"Это во многом выбор лица, которое участвует в командировке", - сказал Смилтенс, отметив, что "нельзя случайно сесть на частный рейс", не понимая, что это "трата астрономических средств из госбюджета".

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг, 28 марта, обсудит с министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем его командировки с использованием частных рейсов во время пребывания на посту премьер-министра.

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