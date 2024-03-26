Смилтенс: Кариньшу следовало бы набраться смелости и подать в отставку

"Объединенный список" призвал бы министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша подать в отставку и в том случае, если бы политическая сила входила в состав правительства, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 секретарь и депутат Сейма Эдвард Смилтенс, комментируя "дело о полетах".
"С учетом фактов, которые увидели свет, господину Кариньшу следовало бы набраться смелости и подать в отставку", - заявил Смилтенс.
На вопрос о том, кто должен взять на себя ответственность, Смилтенс ответил, что полученные по запросу "Объединенного списка" ответы свидетельствуют, что решение по конкретным полетам принимает премьер-министр, бюро премьер-министра на основании консультаций и оценки целесообразности.
"Это во многом выбор лица, которое участвует в командировке", - сказал Смилтенс, отметив, что "нельзя случайно сесть на частный рейс", не понимая, что это "трата астрономических средств из госбюджета".
Премьер-министр Эвика Силиня в четверг, 28 марта, обсудит с министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем его командировки с использованием частных рейсов во время пребывания на посту премьер-министра.
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