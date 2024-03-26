Бывший "вагнеровец" в Москве отрезал сожительнице ухо и забил ее до смерти

Предупреждаем: статья содержит описание насильственных действий.

Время совершения преступления не уточняется.

Как сообщил проект ВЧК-ОГПУ в Telegram, убийца - бывший наемник Сергей Миронов, он несколько раз был судим за различные преступления. В последний раз он вышел из тюрьмы досрочно, отправившись на фронт в составе ЧВК "Вагнер".

Он воевал в Украине до апреля 2023 года, после чего вернулся в Москву и начал жить с подругой Светланой. Ночью между ними возник конфликт.

В порыве гнева Миронов ударил Светлану и отрезал ей ухо. После этого он продолжил избивать женщину, которая в итоге скончалась на месте происшествия.

ВЧК-ОГПУ занимается раскрытием преступлений, совершенных различными российскими силовиками, олигархами, военными и другими приближенными к власти лицами.

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