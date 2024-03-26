Одно из решений - доплаты сельским семейным врачам и возможность найма дополнительного работника (финансирование на это в бюджете предусмотрено). Также рассматриваются возможности налаживания более тесного сотрудничества между семейными врачами, включая объединение практик.

Сейчас карта практик семейных врачей уже создана, и намечены переговоры Министерства здравоохранения с самоуправлениями, чтобы адаптировать карту в соответствии с их потребностями на основании необходимых улучшений инфраструктуры и изменения численности населения. Также концептуально обозначены характеристики оптимальной практики, включая, например, оптимальное число зарегистрированных пациентов и расширенный состав команды (в государственном бюджете выделено финансирование на дополнительных работников).

Для привлечения врачей в сельские регионы предусмотрены доплаты, а для восстановления потенциала рабочей силы планируется использовать структурные фонды Евросоюза.

Для привлечения молодых врачей запланирован ряд мероприятий: улучшение планирования для замены семейных врачей, оптимизация сотрудничества обучающихся в резидентуре с Национальной службой здравоохранения, оптимизация финансирования для новых практик.

Спектр услуг семейных врачей также будет расширен, при этом запланирован пересмотр тарифа на осуществляемые в практике семейного врача манипуляции, а также внедрение новых (одним из них является тест CRO - важное обследование для выявления острого воспаления).

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