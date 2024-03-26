Мэр Таллинна Михаил Кылварт свергнут с должности

За вотум проголосовал 41 депутат горсобрания, не участвовали 2 присутствовавших.

Для успеха вотума необходимо было 40 голосов, всего в горсобрании 79 депутатов.

Горсобрание сразу же избрало и заместителя мэра, которым стала набравшая 40 голосов социал-демократка Мадле Липпус.

В начале заседания свое присутствие зарегистрировали 43 депутата, из фракции EKRE на месте не было троих депутатов — Урмаса Рейтельманна, Ивана Макарова и Райво Пыхьякиви.

37 оппозиционных депутатов горсобрания подали заявление о вотуме недоверия на заседании 21 марта. Наряду с членами четырех оппозиционных фракций заявление также подписали не состоящие в фракциях Тынис Мёльдер и Таави Аас, а также член центристской фракции Игорь Грязин.

Коалиции Центристской и Социал-демократической партии в горсобрании принадлежит 43 голоса, но в их число входит и Грязин. В оппозиции находятся Партия реформ, Isamaa, Eesti 200 и EKRE.

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