Мэр Таллинна Михаил Кылварт свергнут с должности

Во вторник утром Таллиннское горсобрание провело экстренное заседание, где на голосование вынесли поданный 37 депутатами вотум недоверия мэру, центристу Михаилу Кылварту, голосование по вотуму прошло успешно.
За вотум проголосовал 41 депутат горсобрания, не участвовали 2 присутствовавших.
Для успеха вотума необходимо было 40 голосов, всего в горсобрании 79 депутатов.
Горсобрание сразу же избрало и заместителя мэра, которым стала набравшая 40 голосов социал-демократка Мадле Липпус.
В начале заседания свое присутствие зарегистрировали 43 депутата, из фракции EKRE на месте не было троих депутатов — Урмаса Рейтельманна, Ивана Макарова и Райво Пыхьякиви.
37 оппозиционных депутатов горсобрания подали заявление о вотуме недоверия на заседании 21 марта. Наряду с членами четырех оппозиционных фракций заявление также подписали не состоящие в фракциях Тынис Мёльдер и Таави Аас, а также член центристской фракции Игорь Грязин.
Коалиции Центристской и Социал-демократической партии в горсобрании принадлежит 43 голоса, но в их число входит и Грязин. В оппозиции находятся Партия реформ, Isamaa, Eesti 200 и EKRE.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!