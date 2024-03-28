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"Латвия подает пример": представитель Госдепа об угрозах Трампа не защищать все страны НАТО

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" рассказал о том, как внутренняя политика США может повлиять на Латвию и будущее НАТО в целом.

В феврале на предвыборном митинге в Южной Каролине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен "поощрять" агрессивные страны (например, Россию) "делать все, что им вздумается", с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Сайзек призывает не волноваться по этому поводу, ведь американская власть понимает важность НАТО.

"В течение президентских выборов в США и в течение предвыборной кампании многие вопросы очень активно обсуждаются. Но что мы знаем на данный момент? С момента основания НАТО 75 лет назад американские президенты обеих партий ясно давали понять, что США привержены НАТО и что США привержены сохранению безопасности Европы", - уверен представитель Госдепа.

При этом он снова отметил, что Латвия входит в число стран, которые процентуально тратят больше других на свою оборону.

"Конечно, стоит отметить, что в последнее время вопрос о том, достаточно ли все члены НАТО тратят на свою оборону, очень активно обсуждается в США. Поэтому стоит опять отметить, что в этом контексте Латвия подает хороший пример.

И да, есть в США общее понимание, что Европа и европейские страны должны больше делать, чтобы защищать себя в контексте НАТО.

И мы не можем сказать точно, что произойдет в будущем. Конечно. Но стоит отметить, что поддержка НАТО со стороны обеих партий в США существует очень давно. И можно ожидать, что так это и останется", - разъясняет Сайзек.

При этом он признает, что внутренняя политика США уже сказывается, например, на помощи Украине против полномасштабного вторжения России.

"Это сложный момент в Конгрессе США. Президент Байден хочет, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи Украине немедленно. И президент Байден, и его администрация думают, что руководство республиканцев должно как можно быстрее проголосовать по новому пакету помощи Украине.

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