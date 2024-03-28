"Латвия подает пример": представитель Госдепа об угрозах Трампа не защищать все страны НАТО

В феврале на предвыборном митинге в Южной Каролине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен "поощрять" агрессивные страны (например, Россию) "делать все, что им вздумается", с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Сайзек призывает не волноваться по этому поводу, ведь американская власть понимает важность НАТО.

"В течение президентских выборов в США и в течение предвыборной кампании многие вопросы очень активно обсуждаются. Но что мы знаем на данный момент? С момента основания НАТО 75 лет назад американские президенты обеих партий ясно давали понять, что США привержены НАТО и что США привержены сохранению безопасности Европы", - уверен представитель Госдепа.

При этом он снова отметил, что Латвия входит в число стран, которые процентуально тратят больше других на свою оборону.