Фото ⟩ "Падение неудобного человека" - новый экспонат в Театре им. Чехова

В галерее Театра им. Чехова новая экспозиция - третья с момента открытия галереи в мае прошлого года. На этот раз в сотрудничестве с коллекцией современного искусства Vitols Contemporary экспонируется работа "Падение неудобного человека", автор - польский художник Олаф Бжески.
Это произведение, как и репертуар театра, на языке искусства говорит об актуальных проблемах сегодняшнего общества.
"Падение неудобного человека" представляет собой скульптуру из окрашенной стали, рядом с которой находится видеоэкран, демонстрирующий процесс создания произведения: видео оцифровано с 16-миллиметровой пленки.
Само произведение рассказывает о неприязни художника к ворчливому и сварливому соседу, который постоянно пишет на художника жалобы в органы самоуправления. Когда очередная жалоба становится для Бжески последней каплей в момент творческого стресса, он решает превратить свою неприязнь в художественную стратегию. Скульптура воплощает фантазию художника о сердечном приступе, который случается у его соседа в солнечный день. Ярко-синяя скульптура воссоздает в пространстве рисунок из эскизного альбома художника, в котором он изначально набросал воображаемое падение. Превращая штрихи с альбомного листа в сплетение стержней из ярко-синей стали, художник добивается сюрреалистического эффекта: вопреки извечным попыткам изобразительного искусства воспроизвести пространство на плоской поверхности Бжески создает иллюзию плоскости в трехмерном пространстве.
Лейтмотивом 141-го сезона Театра им. Михаила Чехова является тема власти. Работа Бжески открывает новую грань этого понятия, наводя на размышления о почти безграничной власти, которой каждый из нас наделен в пространстве своего воображения.
Новый контекст, в который встраивается "Падение неудобного человека" Олафа Бжески, заставляет задуматься о ненависти и гневе как о коллективном феномене, проявляющемся в разнообразных повседневных ритуалах и легко перемещающемся с объекта на объект.
Сегодня ненависть к агрессивному соседу обоснованно стала постоянным эмоциональным состоянием для большинства жителей нашего региона.
Работу Бжески при этом можно рассматривать как призыв к развитию критического и ответственного отношения к собственной ненависти с целью защитить себя и окружающих от ее саморазрушительной силы, способной породить раздор в собственном доме и угрожающей устойчивости общества в сложные времена. Работа Олафа Бжески "Падение неудобного человека" была создана во Вроцлаве в 2012 году и впервые выставлена в Латвии в 2016 году на Рижской квадриеннале скульптуры. Работа входит в коллекцию современного искусства Vitols Contemporary, в сотрудничестве с которой организована эта выставка.
Куратор новой выставки галереи Театра им. Чехова - Игорь Губенко.
Галерея: Открытие выставки в Театре им. Чехова
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