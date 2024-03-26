Фото ⟩ "Падение неудобного человека" - новый экспонат в Театре им. Чехова

Новый контекст, в который встраивается "Падение неудобного человека" Олафа Бжески, заставляет задуматься о ненависти и гневе как о коллективном феномене, проявляющемся в разнообразных повседневных ритуалах и легко перемещающемся с объекта на объект.

Работу Бжески при этом можно рассматривать как призыв к развитию критического и ответственного отношения к собственной ненависти с целью защитить себя и окружающих от ее саморазрушительной силы, способной породить раздор в собственном доме и угрожающей устойчивости общества в сложные времена. Работа Олафа Бжески "Падение неудобного человека" была создана во Вроцлаве в 2012 году и впервые выставлена в Латвии в 2016 году на Рижской квадриеннале скульптуры. Работа входит в коллекцию современного искусства Vitols Contemporary, в сотрудничестве с которой организована эта выставка.