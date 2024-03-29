Интарс Бусулис: "Моя совесть чиста - для Путина я не пел"

"Там не было никого другого из всей "прогнившей" Европы. Был только я. Ни эстонцев даже, ни литовцев", - вспоминает в интервью изданию Santa латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис время, когда он попал на постсоветские VIP-мероприятия.
"Это казалось подозрительным. Слишком нереально. И мы работали как звери", - рассказывает Интарс про те восемь лет, когда ему постоянно приходилось летать работать в Россию.
Он не стал отрицать, что тогда в Кремле пел каждую вторую неделю: "Но моя совесть чиста - для Путина я не пел".
Да, в России у артиста была большая фан-база, но сейчас осталась только легкая ностальгия. Сейчас Бусулиса с этим ничего не связывает.
"Я все-таки принципиальный парень из Курземе. Правда, мало лишних средств. Но я и не нахватал таких кредитов, которые надо было бы выплачивать", - резюмирует он.
Напомним, Интарс Бусулис, который ранее активно выступал с концертами в России, после начала войны в Украине резко осудил агрессию Владимира Путина.
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Santa!
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