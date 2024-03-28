Врач рассказал, "любят" ли латвийцы брать больничный

Если мы говорим про спор об отучении людей брать больничные - это не совсем этично с точки зрения здоровья. Уже сейчас, имея оплату больничного со второго дня, люди часто говорят, что им не выгодно болеть, поэтому они приходят на работу не выздоровевшими", - отметил он.

Врач добавил, что один такой больной может заразить весь коллектив, что снизит эффективность всей компании.

Евгений Бондин признал, что есть и те пациенты, которые "любят болеть".

"И врач знает о них и необоснованно не выписывает больничный, если видит, что человек постоянно просит, тогда для нового листа нужна объективная причина. Вернемся к другой вещи: если человек желает болеть, то возможно это связано с тем, что он работает больше чем может. На двух-трех работах. Что ничего хорошего не несет", - считает он.

Ранее RUS TVNET сообщал, что генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспар Горкшс в интервью Латвийскому радио заявил, что в Латвии следует изменить привычку работников брать больничный.

"По мнению работодателей, стоит изменить привычку брать больничные, и регулирование должно быть таким, чтобы оно мотивировало вернуться на работу, а не создавало по возможности более выгодные условия для того, чтобы болеть и не ходить на работу", - сказал Горкшс.

Он также отметил, что оплата и порядок подачи больничных - один из факторов, влияющих на конкурентоспособность страны.

"Регулирование больничных должно быть таким, чтобы мы поощряли людей возвращаться к работе", - сказал гендиректор LDDK.

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