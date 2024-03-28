Врач рассказал, "любят" ли латвийцы брать больничный

В последнее время все чаще слышны дискуссии, что пособия по временной нетрудоспособности слишком дорого обходятся латвийской экономики. Об этом рассказал эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Петерис Лейшкалнс в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио - 4, сообщает портал Rus.LSM.
По словам Петериса Лейшкалнса потери Латвии от взятых больничных оцениваются примерно в 350 млн евро в год. Для сравнения в Литве это 70 млн евро в год, а в Эстонии - 260 млн евро в год.
"В Эстонии был проведен эксперимент: во время Covid-19 ввели вариант как у нас, а в июле его отменили, вернулись к старой системе. Оказалось, число больничных упало на 30%, что сэкономило около 100 млн. То есть когда работник осознает, что зарплата будет меньше — то больше думает о целесообразности больничного. Но самое важное, что люди будут больше приходить на работу, давать более высокий ВВП, с которого можно платить более высокие зарплаты, в том числе и госсекторе», - поделился Лейшкалнс.
Семейный врач, руководитель клиники ALMA Евгений Бондин, наоборот, высказал мнение, что латвийцы чаще всего стараются поскорее выйти на работу, даже еще не поправившись.
"Общая тенденция, например по ОРЗ, такова, что чаще всего наши люди стараются наоборот не выходить на больничный. И часто задают вопрос - когда я могу выйти на работу, даже будучи больным?
Если мы говорим про спор об отучении людей брать больничные - это не совсем этично с точки зрения здоровья. Уже сейчас, имея оплату больничного со второго дня, люди часто говорят, что им не выгодно болеть, поэтому они приходят на работу не выздоровевшими", - отметил он.
Врач добавил, что один такой больной может заразить весь коллектив, что снизит эффективность всей компании.
Евгений Бондин признал, что есть и те пациенты, которые "любят болеть".
"И врач знает о них и необоснованно не выписывает больничный, если видит, что человек постоянно просит, тогда для нового листа нужна объективная причина. Вернемся к другой вещи: если человек желает болеть, то возможно это связано с тем, что он работает больше чем может. На двух-трех работах. Что ничего хорошего не несет", - считает он.
Ранее RUS TVNET сообщал, что генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспар Горкшс в интервью Латвийскому радио заявил, что в Латвии следует изменить привычку работников брать больничный.
"По мнению работодателей, стоит изменить привычку брать больничные, и регулирование должно быть таким, чтобы оно мотивировало вернуться на работу, а не создавало по возможности более выгодные условия для того, чтобы болеть и не ходить на работу", - сказал Горкшс.
Он также отметил, что оплата и порядок подачи больничных - один из факторов, влияющих на конкурентоспособность страны.
"Регулирование больничных должно быть таким, чтобы мы поощряли людей возвращаться к работе", - сказал гендиректор LDDK.
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