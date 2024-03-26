Экстрадиция Ассанжа в США из Британии откладывается. Он получил шанс подать апелляцию

В 2011 году агентство Associated Press выяснило судьбу людей, чьи имена опубликовал сайт WikiLeaks. ПО данным AP, многие были совсем не против того, что их данные оказались в открытом доступе, но что важнее — никто из источников не пострадал и не лишился жизни в результате этих публикаций.

Несмотря на это, если Ассанж окажется в США и его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ассанж Фото: PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES

Сравнение с Навальным

Ассанж Фото: JULIA QUENZLER

Стелла Ассанж (ранее — Моррис), жена Джулиана, в ожидании суда по делу своего мужа следила за новостями из России. Новость о смерти политика Алексея Навального она назвала ужасающей и добавила: «Если бы его не посадили, он был бы жив. Я сочувствую его жене Юлии и двум детям, которые, вероятно, никогда не узнают, что произошло», — написала Стелла.

Она сравнивает дело Алексея Навального с делом своего мужа, говоря об Ассанже: «Каждый день, пока он остается в тюрьме, его жизнь подвергается риску. Если же его экстрадируют, он умрет».

Она считает, что эти дела схожи тем, что и Ассанж, и Навальный преследовались по политическим мотивам. Один прошел через нечеловеческие тюремные условия, другому это, по ее мнению, возможно, предстоит.