В Лиепайском порту заметили подозрительный Maserati: задержаны контрабандисты наркотиков

В феврале сотрудники Службы государственных доходов в Лиепайском порту при проверке автомобилей и пассажиров, прибывающих на пароме Stena-Livia (Латвия - Германия), направили на таможенный контроль автомобиль Maserati с эстонским регистрационным номером, за рулем которого находился иностранный гражданин.

В ходе таможенного контроля у водителя и пассажира автомобиля были обнаружены и изъяты наркотические вещества. Кроме того, при медицинском осмотре водителя, установлено, что лицо управляло транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Представитель VID отмечает, что таможенный контроль постоянно осуществляется в пунктах пересечения границы на дорогах, в портах и в аэропорту. Таможня не только контролирует грузы, но и проверяет путешественников и их багаж.

В VID пояснили, что предотвращение контрабанды наркотических и психотропных веществ является одной из важных причин проведения подобных проверок. Каждый пересекающий границу, особенно молодые люди, должны осознавать последствия своих действий - контрабанда наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. По этому эпизоду также было возбуждено уголовное дело.

Автомобиль Maserati зарегистрирован на юридическое лицо и в настоящее время арестован в рамках уголовного производства.

Статья Уголовного закона предусматривает, что если автомобиль управляется под воздействием алкоголя, наркотиков, психотропных, токсичных или других одурманивающих веществ в транспортном средстве, принадлежащем другому лицу, то полная или частичная стоимость автомобиля взыскивается с лица, совершившего преступление.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!