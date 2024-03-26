Сколько времени займет поездка на поезде Тарту - Рига?

На встрече член правления Elron Мярт Эренпрейс рассказал о текущем состоянии и графике запуска линии пассажирских поездов Тарту-Рига, о составах поездов, планируемых для линии, и сотрудничестве с латвийской железнодорожной компанией Vivi в рамках запуска маршрута.

"Открытие международного железнодорожного сообщения между двумя странами - это прежде всего очень большой проект сотрудничества, результат которого зависит от нахождения общих желаний и интересов, - сказал Эренпрейс. - Интерес к линии, судя по всему, одинаково высок и в южной Эстонии, и в северной Латвии".

Руководитель отдела туризма Тарту Анника Оясаар и менеджер по маркетингу Тарту Марлеэн Отсус рассказали о том, почему новая железнодорожная линия важна для туризма и маркетинга в Тарту и южной Эстонии, а также о ближайших планах маркетингового сотрудничества.

"Чтобы запустить линию Тарту - Рига, мы планируем продолжить маркетинговое сотрудничество и с латвийскими партнерами, и с местными самоуправлениями южной Эстонии, чтобы линия стала популярной как в Эстонии, так и в Латвии", - добавила руководитель отдела туризма Анника Оясаар.

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