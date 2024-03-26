Сколько времени займет поездка на поезде Тарту - Рига?

Во вторник, 26 марта, по приглашению мэра Тарту Урмаса Клааса представители Тарту, Южно-Эстонского туристического кластера, железнодорожной компании Elron, латвийской железнодорожной компании Vivi и самоуправлений Эстонии и Латвии, расположенных вдоль маршрута будущей железнодорожной линии, обсудили во время встречи возможности сотрудничества по началу пассажирского железнодорожного сообщения Тарту - Рига.
Поезд будет отправляться из Таллинна и, согласно текущим планам, останавливаться в Йыгева, Тарту и в пограничном городе Валга/Валка. С латвийской стороны остановки запланированы в Валмиере, Цесисе, Сигулде, Земитаны и Риге.
Согласно первоначальным планам, из Тарту в Ригу и обратно поезд будет отправляться один раз в день. Время в пути между Тарту и Ригой составит 3 часа 25 минут, а с 2025 года появится возможность увеличить количество рейсов.
Как сообщили в пресс-служба мэрии Тарту, на встрече представители Elron представили планы по открытию линии и обсудили возможности совместного маркетингового сотрудничества для популяризации маршрута и информирования пассажиров. Латвийские самоуправления и туристические организации, присутствовавшие на встрече, выразили заинтересованность в сотрудничестве.
По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой стоит на повестке дня уже давно, и Elron ведет серьезную подготовку к открытию линии в сотрудничестве с Министерством климата и Министерством сельского хозяйства и регионального развития.
"Мы собрали представителей местных самоуправлений, наиболее заинтересованных в появлении линии, чтобы обсудить, как ее запустить в рамках совместного сотрудничества и что могут выиграть от этого разные регионы. Встреча показала, что существует большой интерес к маршруту и готовность сотрудничать в области маркетинга, чтобы обеспечить его активное использование", - добавил Клаас.
На встрече член правления Elron Мярт Эренпрейс рассказал о текущем состоянии и графике запуска линии пассажирских поездов Тарту-Рига, о составах поездов, планируемых для линии, и сотрудничестве с латвийской железнодорожной компанией Vivi в рамках запуска маршрута.
"Открытие международного железнодорожного сообщения между двумя странами - это прежде всего очень большой проект сотрудничества, результат которого зависит от нахождения общих желаний и интересов, - сказал Эренпрейс. - Интерес к линии, судя по всему, одинаково высок и в южной Эстонии, и в северной Латвии".
Руководитель отдела туризма Тарту Анника Оясаар и менеджер по маркетингу Тарту Марлеэн Отсус рассказали о том, почему новая железнодорожная линия важна для туризма и маркетинга в Тарту и южной Эстонии, а также о ближайших планах маркетингового сотрудничества.
"Чтобы запустить линию Тарту - Рига, мы планируем продолжить маркетинговое сотрудничество и с латвийскими партнерами, и с местными самоуправлениями южной Эстонии, чтобы линия стала популярной как в Эстонии, так и в Латвии", - добавила руководитель отдела туризма Анника Оясаар.
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