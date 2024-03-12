Пассажирский поезд между Ригой, Тарту и Таллинном планируют запустить до октября

На межминистерском уровне достигнута концептуальная договоренность о начале сотрудничества между PV и Elron в организации пассажирских перевозок на этом маршруте.

Как сообщает PV, в ходе переговоров между компаниями обсуждалась возможность продления эстонским перевозчиком маршрута Таллинн - Тарту - Валга до Риги один раз в день.

Планируется, что поезд будет отправляться из Валги в Ригу вечером, а из Риги в Валгу - утром. Поезд будет останавливаться в Валмиере, Цесисе, Сигулде и Земитаны.

В настоящее время модель сотрудничества, предложенная эстонским перевозчиком, предусматривает использование электропоездов Elron на всей линии, но на латвийской стороне подвижной состав будет обслуживаться работниками PV.

За коммерческую сторону маршрута, включая продажу билетов, будет отвечать эстонская компания.

В ближайшее время состоится еще одна встреча с представителями Elron для обсуждения деталей сотрудничества, включая продажу билетов в кассах PV, на сайте предприятия и в поездах.

Как сообщалось, в прошлом году министры сообщения стран Балтии достигли соглашения об организации пассажирского железнодорожного сообщения между Вильнюсом, Ригой и Таллинном до завершения строительства магистрали Rail Baltica.

27 декабря прошлого года железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой начал перевозчик LTG Link, дочерняя компания литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai.

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