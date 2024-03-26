Тысячи жителей получили электронное письмо от Latvija.lv

На личные электронные почты жители получили от Latvija.lv приглашение подтвердить свой адрес электронной почты.

После нескольких попыток жителям не удалось подтвердить свой адрес - либо код подтверждения не был отправлен, либо посетитель "переведен" на несуществующий адрес. Люди выразили свое возмущение в социальных сетях.

Как сообщил агентству LETA представитель VRAA Кристапс Пределис, отправленное приглашение для подтверждения электронного письма было подлинным.

Вся официальная корреспонденция, касающаяся уведомлений по электронной почте, отправляется с адреса электронной почты pazinojumi@vraa.gov.lv.

В профиле Latvija.gov.lv указан адрес электронной почты, по которой отправляются уведомления о том, что на рабочее место клиента Latvija.gov.lv пришло сообщение, адрес электронной почты или любая другая информация, связанная с порталом Latvija.lv.

Для того чтобы эта информация была отправлена на электронную почту человека после 29 апреля, он должен подтвердить свою электронную почту. Это можно сделать, перейдя по ссылке в письме или войдя в профиль портала Latvija.gov.lv.

Однако VRAA не объяснило, почему пользователи не смогли сделать этого после получения уведомления.