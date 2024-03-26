Тысячи жителей получили электронное письмо от Latvija.lv

Государственное агентство регионального развития (VRAA) не объяснило сегодня, 26 марта, какие технические проблемы помешали жителям выполнить приглашение Latvija.lv подтвердить свои официальные адреса электронной почты.
На личные электронные почты жители получили от Latvija.lv приглашение подтвердить свой адрес электронной почты.
После нескольких попыток жителям не удалось подтвердить свой адрес - либо код подтверждения не был отправлен, либо посетитель "переведен" на несуществующий адрес. Люди выразили свое возмущение в социальных сетях.
Как сообщил агентству LETA представитель VRAA Кристапс Пределис, отправленное приглашение для подтверждения электронного письма было подлинным.
Вся официальная корреспонденция, касающаяся уведомлений по электронной почте, отправляется с адреса электронной почты pazinojumi@vraa.gov.lv.
В профиле Latvija.gov.lv указан адрес электронной почты, по которой отправляются уведомления о том, что на рабочее место клиента Latvija.gov.lv пришло сообщение, адрес электронной почты или любая другая информация, связанная с порталом Latvija.lv.
Для того чтобы эта информация была отправлена на электронную почту человека после 29 апреля, он должен подтвердить свою электронную почту. Это можно сделать, перейдя по ссылке в письме или войдя в профиль портала Latvija.gov.lv.
Однако VRAA не объяснило, почему пользователи не смогли сделать этого после получения уведомления.