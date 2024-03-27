Полиция в Стренчи задержала поджигателя

На прошлой неделе, 21 марта, ночью в Стренчском крае Валмиерского края горел необитаемый двухэтажный дом. Причиной возгорания, предположительно, стал поджог. По факту случившегося полиция начала уголовный процесс.

При проведении следственных действий по подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1999 года рождения. Мужчине избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция продолжает расследование по уголовному процессу об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, если оно совершено путем поджога, разъясняются обстоятельства произошедшего.

Согласно Уголовному закону, такое преступное деяние наказывается лишением свободы на срок до десяти лет и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.

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